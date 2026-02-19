Les signaux pessimistes autour du Bitcoin s’intensifient – Récap cyrpto de la nuit du 18 au 19 février 2026

La nuit a été mouvementée dans la sphère crypto, entre les annonces politiques de Donald Trump, les perspectives économiques de la Fed et les signaux contrastés du marché des cryptomonnaies. Coinbase et Polymarket ont également fait l’actualité avec des développements notables.

Les signaux pessimistes autour du Bitcoin s'intensifient – Récap cyrpto de la nuit du 18 au 19 février 2026

Les signaux pessimistes autour du Bitcoin s’intensifient

L’intérêt de recherche pour « Bitcoin going to zero » a dépassé celui de 2022, traduisant une inquiétude grandissante. Les ETF Bitcoin, passés sous les 90 milliards de dollars d’actifs sous gestion après une baisse de plus de 50 % depuis l’ATH, peinent à se stabiliser.

Le prix du Bitcoin oscillait autour des 70 000 dollars tandis que CryptoQuant évoquait une possible capitulation à venir, avec un support clé à 55 000 dollars. Pendant ce temps, Harvard a réduit son exposition en BTC pour se tourner vers l’Ether.

👉 Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d'investir en crypto ?

La Fed reste ouverte à de nouvelles hausses de taux

Les minutes de la Réserve fédérale ont révélé que plusieurs responsables restaient ouverts à de nouvelles hausses de taux si l’inflation demeurait au-dessus de l’objectif. Cette position jugée hawkish intervient alors que Donald Trump a proposé Kevin Warsh à la tête de la Fed et que le dollar a reculé face à l’euro.

Trump promet un excédent commercial historique

Donald Trump a affirmé que les États-Unis connaîtraient leur premier excédent commercial depuis des décennies, attribuant cette performance à des tarifs ayant réduit le déficit de 78 %.

Avancée législative majeure pour la crypto aux États-Unis

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré qu’il existait désormais une voie claire pour le projet de loi sur la structure du marché crypto, offrant une issue gagnant-gagnant-gagnant pour l’industrie, les banques et les consommateurs américains. Ce signal positif s’inscrit dans un contexte d’ouverture réglementaire, avec plusieurs dirigeants du secteur intégrant le conseil de la CFTC pour orienter la législation.

Trump et la tokenisation du luxe

World Liberty Financial, soutenu par Donald Trump, a annoncé la tokenisation du Trump International Hotel & Resort aux Maldives en partenariat avec Securitize et DarGlobal.

