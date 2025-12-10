Les cryptos ont besoin d'un QE de la FED pour enfin rebondir – L'analyse de Vincent Ganne

La Réserve fédérale des États-Unis (FED) dévoile ce soir sa dernière décision de politique monétaire de l'année avec une baisse attendue du taux d'intérêt des fonds fédéraux à 3,75 %. Jérôme Powell va donner une conférence de presse et la FED met à jour ses projections macro-économiques pour l'année 2026. Découvrez l'analyse de Vincent Ganne sur les effets que cela pourrait avoir pour les cryptomonnaies.

La FED est très attendue sur l'évolution future de son bilan

La Réserve fédérale des Etats-Unis (FED) dévoile ce soir sa dernière décision de politique monétaire de l'année avec une baisse attendue du taux d'intérêt des fonds fédéraux à 3,75 %. Jérôme Powell va donner une conférence de presse et la FED met à jour ses projections macro-économiques pour l'année 2026.

Il y a désormais un équilibre total entre l'objectif en matière de taux de chômage et l'objectif en matière d'inflation. Gardons aussi bien à l'esprit que le programme de Quantitative Tightening (QT) est interrompu depuis le lundi 1er décembre et que la FED est prête à utiliser l'instrument monétaire de son bilan pour réduire toute tension naissante sur les marché interbancaire et monétaire et veiller aussi à ce que les taux obligataires ne viennent pas exercer une contrainte sur l'Etat et les entreprises.

Et justement, l'analyse graphique du ratio Altcoins/Bitcoin (voir graphique ci-dessous) illustre bien que les périodes de force des altcoins relativement à bitcoin sont très liée à l'évolution du bilan de la FED. Et un simple QE technique n'est pas suffisant, il faut un QE classique pour relancer vraiment le marché des altcoins.

Il faut bien comprendre qu'un « QE technique » n'est pas un programme de Quantitative Easing (QE) classique et que son impact sur les taux d'intérêt à long terme reste limité. En cela, un QE technique est certes un apport de liquidités à court terme mais ce n'est pas un soutien de liquidités structurel.

Concrètement, un QE technique consiste surtout à stabiliser le fonctionnement du marché monétaire : opérations de repo, ajustements temporaires du bilan, interventions ciblées en cas de tension. Cela évite que les taux courts s'envolent sans prévenir, mais cela ne signifie pas que la FED se lance dans un cycle d'assouplissement massif.

Là où un QE classique écrase toute la courbe des taux, stimule le crédit et nourrit un véritable cycle d'appétit pour le risque, un QE technique agit comme un « pare-chocs » plutôt qu'un moteur. Il empêche une crise de liquidité, mais ne crée pas un nouvel élan structurel et c'est de cet élan structurel que les altcoins ont besoin pour espérer entrer à nouveau dans une phase haussière.

C'est pourquoi les annonces de la FED sur l'évolution prospective de son bilan seront décisives pour la tendance des cryptos en 2026.

Les altcoins ont besoin d'un QE de la FED pour rebondir en 2026

Le graphique ci-dessous met en évidence un élément essentiel : le ratio Altcoins/Bitcoin évolue dans un vaste biseau descendant depuis début 2022, exactement en parallèle de la baisse du bilan de la FED. La synchronisation est frappante : chaque sommet du ratio correspond à une phase de début de QT de la FED, c'est à dire de réduction de sn bilan. À l'inverse, chaque fin de QT suivi d'un QE (forte hausse du bilan de la FED) coïncide avec l'amorce d'une forte reprise du marché des alts.

On voit aussi que le ratio teste actuellement la borne basse de ce biseau pluriannuel, ce qui représente un niveau de compression extrême, généralement associé à des retournements majeurs… à condition que la liquidité systémique redémarre et pour cela il faut une relance haussière du bilan de la FED en 2026.

Enfin, l'indicateur de cycle économique (PMI) positionné en bas du graphique renforce l'idée que le marché est en fin de ralentissement, zone où les précédents cycles de liquidité ont été lancés. Autrement dit, le décor technique est prêt, mais il manque la pièce maîtresse : une expansion franche du bilan de la FED.

En résumé : les altcoins ne repartiront durablement que lorsque le QE redeviendra un instrument actif de la politique monétaire de la FED. Le simple arrêt du QT ne suffit pas.

