Leak de documents Microsoft : bientôt un portefeuille crypto sur Xbox ?

La fuite de documents, qui ont été partagés sur le forum Resetera, montre les plans que Microsoft faisait en 2022 en ce qui concerne sa roadmap, et la future Xbox. Ceux-ci ne sont plus disponibles au téléchargement, mais plusieurs commentateurs confirment qu’ils faisaient mention d’un portefeuille crypto, qui pourrait être intégré au système de la prochaine Xbox.

D’autres éléments ont fuité, notamment l’aspect de la future Xbox, des détails sur la manette, ainsi que sur le système utilisé. Il faut cependant garer en tête que les documents datent de 2022, et que la stratégie de Microsoft pourrait donc avoir changé depuis. C’est par ailleurs un point que soulignait Phil Spencer, le responsable de Xbox :

We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.

— Phil Spencer (@XboxP3) September 19, 2023