Des leaders du Web3 se mobilisent pour financer des candidats pros-crypto aux élections du Congrès des États-Unis – Qui sont-ils ?

Quel que soit le pays, avoir des leaders politiques familiers des technologies de la blockchain au gouvernement est un enjeu majeur pour la mise en place d’un cadre réglementaire juste et cohérent. Pour ce faire, des leaders du Web3 ont financé le super PAC Fairshake à hauteur de 78 millions de dollars pour soutenir les campagnes de candidats pro-crypto lors des élections 2024 du Congrès des États-Unis.

En bref, un super PAC, ou « comité d’action politique indépendant », est une organisation soutenant une cause précise, dont le but sera de financer des actions pour soutenir ou faire barrage à différents candidats politiques. Sa mission s’apparente ainsi à du lobbying, pour faire valoir ses idées auprès des dirigeants politiques.

En l’occurrence, Faireshake a reçu le soutien de nombreuses personnalités et entreprises connues. Pour ne prendre que quelques exemples, nous retrouvons les jumeaux Winklevoss, le capital risque Andreessen Horowitz (a16z), Coinbase et son PDG Brian Armstrong, Circle, Kraken ou encore Messari.

Avec ces 78 millions de dollars de trésorerie, le super PAC œuvrera ainsi pour tenter de faire élire le plus de candidats favorables à l’écosystème du Web3, qu’ils soient Républicains ou Démocrates :

Par ailleurs, d’autres financements devraient venir compléter les ressources financières de Fairshake à l’avenir.

De son côté, Brian Armstrong a renouvelé son soutien à l’initiative, estimant que l’industrie disposait désormais d’un important trésor de guerre. Il espère d’ailleurs voir celui-ci atteindre les 100 millions de dollars au premier trimestre 2024 :

The crypto industry has a large war chest now to elect pro-crypto candidates in 2024. We're proud to contribute, and give the 52m Americans who have used crypto better representation.

It will be bi-partisan. And hopefully we can get it to $100m in Q1 next year. https://t.co/V20G2d3Eoc

— Brian Armstrong 🛡️ (@brian_armstrong) December 18, 2023