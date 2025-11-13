Le cycle du Bitcoin étendu jusqu'à l’année 2026 ? L'analyse de Vincent Ganne

Et si le sommet cyclique du Bitcoin n'avait pas encore été atteint ? Alors que de nombreux analystes considèrent le niveau des 126 000 dollars, touché début octobre 2025, comme le point culminant du cycle actuel, plusieurs indices suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un simple palier intermédiaire. Deux arguments principaux alimentent cette hypothèse : la tendance à l'allongement temporel des cycles post-halving et le contexte macroéconomique incarné par le ratio cuivre/or (Copper/Gold ratio), indicateur avancé du cycle économique mondial. Voici l'analyse technique de Vincent Ganne sur le BTC.

L'hypothèse d'un cycle étendu au début de l'année 2026

Historiquement, chaque cycle haussier du Bitcoin, mesuré depuis son halving, a été plus long que le précédent. Le cycle de 2012 s'est achevé 366 jours après le halving, celui de 2016 après 526 jours, et celui de 2020 après 546 jours.

Cette tendance à la prolongation traduit un phénomène de maturation du marché : à mesure que le prix du Bitcoin croît et que sa base d'investisseurs s'élargit, les mouvements de prix deviennent plus lents, plus structurés, et nécessitent davantage de temps pour atteindre leur apogée.

En suivant cette logique, le cycle actuel, commencé après le halving de 2024, pourrait ne pas avoir atteint sa fin le 6 octobre dernier et il pourrait se prolonger jusqu'au premier trimestre de l'année 2026.



Le message prometteur du ratio Cuivre/Gold

De plus, sur le plan macroéconomique, un argument de poids vient renforcer cette hypothèse : la dynamique du ratio Cuivre/Or. Le ratio cuivre/or est un baromètre fiable du cycle économique global. Le cuivre, métal industriel par excellence, reflète la vigueur de l'activité économique mondiale, tandis que l'or, valeur refuge, traduit la prudence et la recherche de sécurité.

Lorsque le ratio s'élève, il signale un regain de croissance et d'appétit pour le risque, conditions souvent associées aux phases haussières des marchés actions et cryptoactifs. À l'inverse, un ratio en baisse traduit un ralentissement économique et une phase défensive des investisseurs.

Or, les sommets historiques du Bitcoin (décembre 2013, décembre 2017, novembre 2021) ont coïncidé avec les points hauts du ratio Cuivre/Gold.

Aujourd'hui, ce ratio se trouve à des niveaux historiquement bas, marqués par une divergence haussière sur le RSI, suggérant un potentiel retournement de tendance dans les prochains mois. Si ce signal macro se confirme, il pourrait accompagner, voire précéder, un dernier mouvement haussier majeur du Bitcoin, prolongeant ainsi le cycle actuel jusqu'en 2026.

En conclusion, il apparaît prématuré d'affirmer que le sommet du cycle lié au halving 2024 est déjà derrière nous. Le contexte macroéconomique ne présente pas encore les caractéristiques habituelles d'un pic de cycle, et la logique interne des cycles Bitcoin plaide pour un étirement temporel selon le critère du nombre de jours écoulé depuis le halving.

Ainsi, un scénario de cycle étendu, culminant entre la fin 2025 et le courant de 2026, s'inscrirait parfaitement dans la continuité historique et structurelle du marché. Si tel est le cas, la phase actuelle ne serait pas la fin, mais une correction intermédiaire. Cette hypothèse tient le route tant que les supports majeurs ne sont pas rompus, soit la zone 95/100K$.

