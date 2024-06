Layer3 lève 15 millions de dollars juste avant le lancement de son token L3

Layer3, un protocole dédié à la distribution de tokens et connu pour ses quêtes dans l’univers du Web3, a franchi une étape importante en levant 15 millions de dollars. Cette injection de capital permettra à l'entreprise d'intensifier son développement et d'élargir son offre de services avant le lancement de son token L3.

Layer3 : un protocole au service de la distribution de tokens

Le protocole Layer3 a annoncé avoir levé 15 millions de dollars lors d'un financement de série A. Cette levée de fonds permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance et d'étendre ses services avant le lancement de son token L3 et d'un airdrop très attendu.

Le tour de table a été codirigé par ParaFi et Greenfield Capital, avec la participation d'acteurs connus de l'écosystème tels qu'Electric Capital, Immutable, Lattice, Tioga, LeadBlock et Amber.

Cet apport de capital porte le total des fonds levés par Layer3 à 21,2 millions de dollars, ce qui témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans le potentiel de l'entreprise.

Layer3 s'attaque au problème de la distribution de tokens, un élément crucial pour les projets crypto qui cherchent à attirer et à fidéliser les utilisateurs. En effet, comme l'explique Brandon Kumar, cofondateur de Layer3, « les trésoreries des protocoles détiennent des milliards de dollars en tokens ».

« Ces tokens servent en grande partie comme un mécanisme d'acquisition de clients et trouveront, au fil du temps, des moyens de distribution les plus efficaces. Des protocoles comme Layer3 sont sur le point de capter la majorité de cette demande étant donné notre relation directe avec le consommateur, notre efficacité et notre capacité de ciblage. »

Le protocole Layer3 se distingue en unifiant l'activité des utilisateurs sur plusieurs blockchains et applications, ce qui permet aux protocoles de distribuer des tokens de manière plus efficace. Plus de 100 projets crypto utilisent les services de Layer3, dont Uniswap, Base, Arbitrum et Linea, et la plateforme compte déjà plus de 3 millions d'utilisateurs dans 120 pays.

Layer3 développe actuellement un nouveau protocole basé sur l'IA pour optimiser ses stratégies de distribution de tokens. Ce protocole, dont le lancement est prévu plus tard cette année, devrait ouvrir de nouvelles façons pour les projets d'émettre et de distribuer des tokens.

Layer3 : gagnez des cryptos gratuitement en complétant des quêtes

Lancement du token L3 et airdrop cet été

Cette levée de fonds intervient à un moment crucial pour Layer3, qui se prépare à lancer son token L3 et un airdrop cet été. Le mois dernier, le projet a dévoilé l'utilité de son futur token de gouvernance, doté d'une supply totale de 300 millions de tokens.

L'airdrop distribuera 5 % de la supply, soit 15 millions de tokens, aux early adopters et aux mineurs de CUBE. Les CUBE (abréviation de Credential to Unify Blockchain Events) sont des « NFT dynamiques » qui s’obtiennent à la fin de quêtes.

51 % de l'approvisionnement total du token L3 sera alloué à la communauté, tandis que les détails concernant la répartition restante n'ont pas encore été communiqués.

Suite à ce nouveau financement, Layer3 prévoit de faire passer son équipe actuelle de 13 personnes à 20 d'ici la fin de l'année, en recrutant dans les domaines de l'ingénierie, de l'analyse des données et du développement commercial.

Le projet a également l'intention d'étendre sa présence dans la région Asie-Pacifique (APAC). La levée de fonds et le futur lancement du token L3 marquent une étape importante pour le projet, qui se positionne comme un acteur majeur.

Source : Cryptorank

