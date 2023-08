La Poste sort son premier timbre en NFT – L’avenir de l’affranchissement ?

Les timbres riment souvent avec collection. Et les collections riment désormais souvent avec les tokens non fongibles (NFTs). C’est ce qu’a manifestement pensé La Poste en France, qui sort son premier timbre sous forme de NFT. À quoi servira-t-il et la pratique se généralisera-t-elle pour l’opérateur de services postaux ?

La Poste sort son premier timbre sous forme de NFT

Annoncée hier en fin de journée, la sortie de ce timbre sous forme de NFT aura lieu le 18 septembre prochain. Pour chaque timbre produit, son jumeau physique sera distribué à l’utilisateur. La Poste promet aussi une « expérience numérique inédite » aux détenteurs du NFT. Le visuel a été créé par l’artiste Faunesque, pour représenter l’évolution de la correspondance depuis les débuts du courrier.

Le site de La Poste liste le timbre NFT à 8 euros, mais les achats ne sont pour l’instant pas ouverts. Il semblerait que La Poste souhaite s’ouvrir davantage au Web3, en étant consciente des parallèles entre les collections de tokens non fongibles, et les collections traditionnelles de timbres :

« #NFTimbre est la collection de timbres NFT de La Poste-Philaposte. Il s’agit de faire entrer les timbres et plus généralement la Philatélie dans le monde du Web3 »

Les « NFTimbres » de La Poste sont créés sur Tezos (XTZ), et l’on peut déjà vérifier l’adresse du contrat, qui est détaillé sur la plateforme.

👉 Pour aller plus loin – Tezos (XTZ), la blockchain d’infrastructure à la gouvernance autonome

La Poste s’oriente progressivement vers le Web3

Les utilisateurs de La Poste peuvent désormais bénéficier d’un portefeuille numérique sur la plateforme NFTimbre, qui permettra à l’avenir de passer des commandes de timbres physiques, et de recevoir en retour leurs jumeaux numériques. Il semblerait donc que le gestionnaire de courrier français souhaite étendre cette initiative à d’autres collections de timbres à l’avenir.

On se rappelle par ailleurs qu’il y a un peu plus d’un an, La Poste avait déjà fait un premier pas dans ce sens. Elle avait lancé une collection de NFTs sur Binance, en partenariat avec Yann Arthus Bertrand. La collection représentait des photographies de personnes croisées par des postiers et postières lors de leurs tournées. Un an plus tard, la sortie d’un timbre NFT est donc un pas de plus vers le Web3.

La différence notable, c’est que les ventes de timbres NFT bénéficieront à La Poste, alors que la collection de Yann Arthus Bertrand avait reversé ses bénéfices à la Croix rouge. Il semblerait donc que les ventes de tokens non fongibles fassent donc partie de la stratégie financière à long terme du gestionnaire de courrier français. Il faudra donc suivre l’évolution de ces « NFTimbres ».

Source : La Poste, communiqué

