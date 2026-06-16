La cryptomonnaie Toncoin change de nom et redevient Gram – Récap crypto de la nuit du 15 au 16 juin 2026

Retour sur une nuit marquée par le changement de nom du token TON, le lancement d’un nouvel ETF Bitcoin par BlackRock, et de fortes prévisions haussières pour Uniswap. Côté régulation et personnalités, la CFTC se positionne pour les contrats perpétuels et Michael Saylor attire l’attention des communautés DeFi.

TON redevient GRAM

La blockchain TON a rebaptisé la cryptomonnaie native Toncoin en GRAM, scellant le « retour aux sources » voulu par Pavel Durov. Cette annonce, inscrite dans la stratégie « Make TON Great Again », marque un tournant pour l’écosystème TON.

BlackRock lance un ETF Bitcoin Premium Income

BlackRock a annoncé le lancement ce 16 juin 2026 de son ETF Bitcoin Premium Income ($BITA), un produit visant un rendement annuel de 15 à 25 %. Basé sur une stratégie de vente d’options sur Bitcoin, cet ETF arrive dans un contexte difficile pour les produits Bitcoin, marqués par treize jours consécutifs de sorties nettes et 4,38 milliards de dollars de retraits depuis fin mai 2026.

Standard Chartered prédit un UNI à 100 dollars d’ici 2030

Selon une nouvelle étude de Standard Chartered, le token UNI d’Uniswap pourrait grimper de 2,50 à 100 dollars d’ici fin 2030, soit une multiplication par 40. Cette projection repose sur la croissance attendue des actifs tokenisés dans la DeFi, multipliés par 37, un secteur désormais au cœur des stratégies institutionnelles de géants comme BlackRock ou Goldman Sachs.

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La CFTC favorable aux contrats perpétuels réglementés

Mike Selig, président de la CFTC, a déclaré qu’il était temps d’autoriser des contrats à terme perpétuels réglementés aux États-Unis. Cette prise de position marque un tournant pour l’industrie, alors que la CFTC a déjà validé début juin un contrat perpétuel Bitcoin proposé par Kalshi, comblant ainsi le vide réglementaire face aux plateformes offshore.

Michael Saylor s’intéresse à Ethena ?

Le PDG de Strategy, Michael Saylor, a commencé à suivre le protocole DeFi Ethena sur X, suscitant de nombreuses réactions dans la communauté crypto.

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