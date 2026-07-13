La cryptomonnaie Monero (XMR) pas si anonyme ? 28 pédocriminels présumés ont été arrêtés

Alors que la cryptomonnaie Monero (XMR) est réputée anonyme, la police norvégienne saurait identifier ses utilisateurs sous certaines conditions. Grâce à cela, 28 suspects ont été arrêtés pour des faits de pédocriminalité.

La police norvégienne saurait identifier les utilisateurs de Monero (XMR)

Si « blockchain » rime souvent avec « transparence », certains réseaux mettent un fort accent sur la confidentialité, l’exemple le plus emblématique étant celui de Monero (XMR). Pourtant, quel que soit l’anonymat de cette cryptomonnaie, il semble que ses utilisateurs laissent parfois suffisamment de traces pour être identifiés. C’est en tout cas ce qu’affirme Kripos, une agence de la police norvégienne spécialisée dans le crime organisé.

🔎 Tout savoir sur Monero (XMR)

Dans un communiqué de la semaine dernière, les forces de l’ordre norvégiennes expliquent effectivement avoir contribué à l’arrestation de 28 personnes en Norvège, en Suède, en Suisse, au Canada, en République tchèque, en Pologne et en Allemagne pour des faits de pédocriminalité :

Outre les accusations de stockage, d'acquisition ou de diffusion de contenus à caractère pédopornographique, plus de 460 éléments ont été saisis. Il s'agit notamment de supports de stockage et d'appareils électroniques, de documents relatifs à des abus sexuels sur mineurs, de portefeuilles de cryptomonnaies, de stupéfiants et d'importantes quantités de substances dopantes. De nombreux suspects sont impliqués dans cette affaire et d'autres arrestations sont à prévoir. Plusieurs pays pourraient être concernés. Les hommes suspectés sont âgés de 22 à 54 ans. Au cours de l'opération, des mesures ont été prises pour protéger trois enfants qui se trouvaient présents lors des fouilles.

Ainsi, les équipes de Kripos expliquent avoir mis au point l’année dernière une méthode « permettant de suivre l'utilisation du Monero dans des cas précis ». C’est cette même méthode, qui n’est évidemment pas détaillée, qui a permis de suivre la trace de ces hommes âgés de 22 à 54 ans.

Pour l’heure, l’enquête est toujours en cours et d’autres arrestations pourraient donc être à prévoir. Cela souligne une fois de plus que l’anonymat est toujours relatif sur le Web, même pour des actifs réputés intraçables.

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Avec un prix unitaire de 324 dollars, le XMR de Monero est capitalisé à 6 milliards de dollars. Contrairement à ce que veulent faire croire certains détracteurs pour imposer toujours plus de contrôles aux citoyens lambda, il s’agit donc d’une somme bien trop faible pour assumer les capacités de blanchiment d’argent que l’on veut prêter aux cryptomonnaies. En outre, nous avons là la preuve que, lorsqu’une affaire est suffisamment grave, il est possible de déployer les moyens nécessaires pour identifier des criminels de tous bords.

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Source : Politiet

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