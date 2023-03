Kraken signe un partenariat avec l'écurie de F1 Williams Racing

Hier, la plateforme d'échange américaine Kraken a annoncé ce partenariat avec l'écurie de F1 britannique Williams. Il s'agira du premier partenariat de ce type pour la marque, comme l'indique un communiqué. L'accord permettra entre autres d'afficher le logo de Kraken sur les véhicules de Williams :

📣 Today we’re thrilled to announce Kraken as an official partner of @WilliamsRacing!

Together we’re accelerating the crypto revolution on and off the grid 🏁

More info: https://t.co/ASxKLrBlFo pic.twitter.com/5RfIdkZKbZ

— Kraken Exchange (@krakenfx) March 28, 2023