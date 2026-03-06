Le Kazakhstan va utiliser son or et ses devises pour investir 350 millions de dollars dans la crypto

Cela fait déjà maintenant 6 mois que la banque centrale du Kazakhstan a annoncé son intention d’investir de manière « agressive » dans le secteur des cryptomonnaies. Une stratégie à laquelle de nouvelles précisions viennent d’être apportées, pour un déclenchement officiel à partir du mois d’avril.

Le Kazakhstan précise sa volonté d'investir dans la crypto

Le Kazakhstan accompagne le développement du secteur des cryptomonnaies depuis déjà de nombreuses années, notamment du fait de son statut de territoire favorable aux sociétés minières de Bitcoin qui lui permet actuellement de représenter plus de 2 % du hashrate mondial.

Une relation qui a très rapidement évolué au cours de l'année 2025, avec une volonté affichée de créer une « crypto-réserve d’État » - sur le modèle de la réserve stratégique de Bitcoin de Donald Trump toujours dans les cartons de son administration - mais également le lancement d'un « stablecoin national » (Evo) en partenariat avec Solana et Mastercard.

Dans le même temps, sa banque centrale a annoncé début décembre qu'elle se préparait à investir environ 300 millions de dollars dans le secteur crypto. Toutefois, ses responsables semblaient décidés à ne pas céder à la précipitation, en attendant que la « situation se stabilise », face à un marché en chute libre.

Et, de toute évidence, cette accalmie attendue pourrait bien être arrivée, si l'on en croit les récentes déclarations de la vice-présidente de la banque centrale, Aliya Moldabekova, lors d'un briefing organisé à la suite de l'annonce des décisions sur les taux d'intérêt.

En effet, elle vient de remettre le sujet sur la table en précisant quelques points essentiels, comme la date de lancement de cette initiative prévue pour le mois d'avril et le fait que « l'approche d’investissement sera aussi équilibrée et diversifiée que pour les autres actifs de la Banque nationale ».

Nous sommes actuellement en train de sélectionner, pour le portefeuille, des entreprises actives dans les crypto-actifs. À titre préliminaire, les premiers investissements devraient débuter en avril-mai de cette année. En attendant, les fonds restent investis dans des instruments du marché monétaire. Aliya Moldabekova

350 millions de dollars issus de ses réserves d'or et de devises étrangères

Selon les informations recueillies par Reuters, le gouverneur de la banque centrale, Timur Suleimenov, aurait également profité de cette occasion pour expliquer comment son institution compile actuellement une liste d'investissements potentiels, incluant notamment des actions de sociétés et autres fonds indiciels dont les performances suivent celles du marché crypto.

En effet, il précise bien qu'une exposition directe reste possible, mais que cette option n'apparaît pas comme une nécessité.

Quoi qu'il en soit, les fonds investis proviendront exclusivement de ses réserves d'or et de devises étrangères, pour un montant total fixé à 350 millions de dollars.

Afin de calmer les esprits les plus critiques, Aliya Moldabekova ne manque pas de préciser que « cet investissement ne représente pas un volume particulièrement important » en comparaison des réserves d'or et de devises du pays, estimées à presque 70 milliards de dollars début février, le tout complété par un fonds national qui représente plus de 65 milliards de dollars d'actifs.

Source : Reuters

