Voici comment ce marchand de glaces paie son loyer en pariant sur la météo

À Los Angeles, une boutique de glaces utilise Kalshi pour se couvrir contre la météo. En pariant sur les journées fraîches, ses propriétaires compensent une partie des pertes de chiffre d'affaires liées au mauvais temps. Un exemple concret de l'essor des marchés prédictifs.

Une boutique de glaces qui se couvre grâce à Kalshi

L’idée est aussi simple qu’inattendue. Jason Jiang, 37 ans, ancien banquier reconverti dans la glace artisanale, dirige avec son frère James la boutique 28wishes, située dans le centre-ville de Los Angeles. Depuis avril, les deux frères misent chaque jour 20 dollars sur Kalshi, l’application américaine de marchés prédictifs, en pariant sur les épisodes de froid en Californie du Sud.

Savvy ice cream shop owner makes 43% of monthly rent betting on weather: 'If it rains, we still win' https://t.co/6gjLQfLW7H pic.twitter.com/scbDLyDf5Y — California Post (@californiapost) July 17, 2026

Le raisonnement est celui d’un ancien financier.

La glace est l’un des produits les plus dépendants de la météo au monde. Jason Jiang, copropriétaire de 28Wishes.

Selon lui, la boutique perd environ 20 % de son chiffre d’affaires dès que la température passe sous les 70 °F (21 °C). Miser sur le froid revient donc à couvrir mécaniquement ce manque à gagner, comme le ferait un trader avec une position de hedge.

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Jusqu’à 1 500 dollars par mois de gains

Les résultats sont, selon l’intéressé, bien au-delà des espérances. Jason Jiang affirme dégager jusqu’à 1 500 dollars par mois sur l’application, avec des pics à 800 dollars en une seule journée lors de prévisions particulièrement bien calibrées.

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Rapporté au loyer mensuel de la boutique, environ 3 500 dollars, cela représente près de 43 % des mensualités couvertes par les gains sur Kalshi. Pour bâtir leurs prédictions, les deux frères s’appuient sur les prévisions météo, les sites d’actualité climatique et les scientifiques qu’ils suivent sur les réseaux sociaux. Une mise quotidienne de 20 dollars, soit 600 dollars par mois, constitue selon eux « un risque acceptable ».

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Kalshi, la plateforme qui monte

Fondée en 2021 par Tarek Mansour et Luana Lopes Lara, deux anciens diplômés du MIT, Kalshi permet de parier sur à peu près tout, des élections aux tenues du Met Gala en passant par la météo. La plateforme revendique plus de 5 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Elle serait actuellement en discussion pour une nouvelle levée de fonds sur la base d’une valorisation à 40 milliards de dollars, et son volume combiné avec Polymarket a bondi de 75 % en juin, dopé par la Coupe du monde.

During the FIFA World Cup, Kalshi became one of the world's most visible brands. • 29B+ impressions - more than every major brand

• Best World Cup Commercial (Adweek/EDO)

• 5.8M+ downloads

• $27B traded We did it with a team of 15. There's no secret sauce🧵 pic.twitter.com/BkUnliSixS — Brandon Beckhardt (@beckhardt) July 27, 2026

L’anecdote de 28wishes illustre le fait que les prediction markets sortent progressivement du seul cadre spéculatif pour devenir des outils de couverture, y compris pour des commerces de proximité.

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Reste que la démarche s’apparente toujours à un pari, comme l'admet Jason Jiang : « Même dans la banque, tout est un pari. Même dans la vie. » Pour couronner l’aventure, les deux frères envisagent désormais de lancer un parfum spécial baptisé Kalshi, à base de matcha japonais, « déjà de la bonne couleur du billet vert ».

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Source : New York Post

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