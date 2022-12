Just Mining devient Meria et dévoile un profond renouveau pour sa plateforme

Just Mining, l'une des principales sociétés françaises de cryptomonnaies fondée en 2017 par Owen Simonin, alias Hasheur, fait peau neuve et devient Meria. Au-delà d'un changement de nom, Meria se dote d'un nouveau site Internet et annonce une roadmap ambitieuse.

Just Mining adopte une nouvelle identité en devenant Meria

La plateforme française Just Mining adopte le nom de Meria, en référence au cryptomeria, un cèdre japonais dont les propriétés font écho à celles de la blockchain et aux différentes activités de l'entreprise.

Bois tendre et très résistant, le cryptomeria ne pourrit pas, et est particulièrement résistant aux perturbations extérieures (insectes, intempéries, etc.). Il est ainsi utilisé pour la construction, pour édifier des bâtiments à la fois robustes et résistants au passage du temps.

Le cryptomeria a des caractéristiques similaires à celles de la technologie blockchain, qui grâce à son caractère immuable et programmable constitue un nouveau socle technologique pour bâtir le monde de demain.

Plateforme proposant une multitude de produits en lien avec les cryptos, Meria permet à tout un chacun de faire ses premiers pas dans le monde des cryptomonnaies, notamment avec le staking, le lending de stablecoins, les masternodes, le cloud mining et plus encore.

La plateforme Just Mining devient Meria

Un nouveau site Web et de nouveaux produits

Depuis sa création en 2017, Just Mining a fait preuve d'une rapide ascension. La startup mosellane qui commercialisait à des débuts des machines de mining depuis un petit bureau de Florange est devenue une institution de dimension internationale, enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en tant que PSAN et dont les fonds en délégation et en dépôt se chiffrent désormais en centaines de millions d'euros.

En France, mais aussi en Europe, Just Mining a ainsi accompagné et participé aux prémices de la jeune industrie des cryptomonnaies, et poursuit son évolution afin de rester à la pointe de cette dernière. Meria restera fidèle à sa mission de rendre l'investissement dans les crypto-actifs accessibles à tous, en proposant des produits à destination des particuliers et des professionnels.

La nouvelle identité de l'entreprise s'accompagne du lancement d'un nouveau site Web et de l'annonce d'une roadmap ambitieuse. Au cours des prochains mois, Meria proposera de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités à ses clients, en plus d'améliorer le fonctionnement de ses produits existants. Une application mobile est également en préparation et sera disponible courant 2023.

