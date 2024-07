La difficulté de minage de Bitcoin chute de 5 % en 2 semaines et de 10 % depuis le halving

3 mois après le halving de Bitcoin, ses effets continuent de se faire sentir sur le secteur du minage. La réduction de moitié des récompenses de minage a entraîné une baisse de 9,74 % de la difficulté de minage, contraignant de nombreux mineurs à quitter le réseau.

Les conséquences du halving se font encore ressentir sur le minage de Bitcoin 3 mois après

Étant limité à une quantité de 21 millions de BTC, le réseau Bitcoin dispose d'un mécanisme d'émission très strict, réduisant la récompense de minage de moitié tous les 4 ans lors du halving.

De plus, le réseau Bitcoin dispose d'un mécanisme d'ajustement de la difficulté, permettant de maintenir une moyenne de 10 minutes par bloc, assurant une bonne propagation des blocs et des transactions ainsi qu'une émission des nouveaux BTC relativement lente.

Historiquement, après chaque halving, lorsque la récompense de minage est divisée par 2, les mineurs sont souvent contraints d'éteindre certaines machines ou même de faire faillite en raison de la diminution de leur rentabilité.

Le dernier halving en date a eu lieu le 20 avril 2024. Suite à cet événement, de nombreux mineurs ont quitté le réseau, entraînant une baisse de la difficulté de 5 % seulement quelques jours plus tard.

Taux de hachage et difficulté de minage de Bitcoin depuis septembre 2022

Cette nuit avait lieu un nouvel ajustement de la difficulté enregistrant une fois de plus une baisse de 5 %.

Au mois de mai, 2 semaines après le 4e halving de Bitcoin, nous avons eu le plaisir de recevoir Guillaume Girard, analyste de recherche chez UTXO Management, dans « Pair à pair », notre émission audio en direct sur le réseau X. Nous avons exploré avec lui les effets du halving sur le secteur du minage.

Guillaume nous a partagé des détails sur un rapport publié par Galaxy auquel il a contribué, suggérant que durant les mois suivant le halving, entre 15 et 20 % du hashrate total de Bitcoin pourrait quitter le réseau.

La difficulté de minage est passée de 88 100 000 000 000 à 79 500 000 000 000, soit une perte de 9,74 % depuis le dernier halving, un résultat se rapprochant des estimations du rapport de Galaxy.

Quelle est la situation pour les mineurs de Bitcoin aujourd'hui ?

Au-delà du halving, plusieurs autres facteurs impactent les revenus des mineurs, comme le cours du BTC lui-même.

En effet, plus le prix du Bitcoin est élevé, plus il s'éloigne du coût de production des mineurs, leur permettant d'être plus rentables et de générer plus de profits. La récente baisse du cours du Bitcoin n'arrange pas les choses.

Cours du Bitcoin contre le dollar

Au cours des derniers jours, le cours du BTC a cassé plusieurs supports, passant de 63 000 dollars à 53 000 en 3 jours, soit une baisse de 15 %.

Une telle baisse impacte également les revenus des mineurs. Si le prix se maintient bas ou continue à baisser, cela pourrait davantage affecter leurs revenus et entraîner une baisse plus importante de la difficulté de minage.

Malgré tout, certains mineurs s'en sortent mieux, comme Riot Platforms, qui a récemment annoncé avoir augmenté son hashrate de 50 %, devenant la 2e plus grande firme de minage de Bitcoin avec 22 EH/s, soit 3,85 % du hashrate global.

Sources : mempool.space, TradingView

