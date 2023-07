Les jeunes Français se tournent vers le marché des cryptos – Décryptage d'une enquête de KuCoin

KuCoin vient de publier son 12e rapport, cette fois-ci dans l'optique d'étudier le profil des investisseurs crypto en France. Nous y apprenons ainsi que la génération Z montre un vif intérêt pour les cryptomonnaies, particulièrement marqué ces 6 derniers mois. Par ailleurs, 50 % des investisseurs interrogés ont déclaré investir dans les cryptomonnaies dans le but d'accumuler ces actifs sur le long terme.

Où en est l'adoption des cryptomonnaies en France ?

La plateforme d'échange de cryptomonnaies KuCoin vient de publier son 12e rapport « Into the Cryptoverse : comprendre les utilisateurs de crypto en France ». Basée sur un panel de 500 individus ayant déjà investi dans les cryptomonnaies et âgés de 18 à 60 ans, cette étude met en lumière l'attrait prononcé de la génération Z (individus nés entre 1997 et 2010) pour les cryptomonnaies, où l'on apprend que 40 % des investisseurs de cette tranche d'âge sont rentrés sur le marché ces 6 derniers mois.

Ce chiffre traduit, en plus d'un certain enthousiasme de la génération Z pour l'investissement dans les cryptomonnaies, une certaine capacité d'adaptation, puisque 60 % des individus interrogés la composant gagnent moins de 35 000 euros par an.

À titre de comparaison, seuls 33 et 25 % des individus interrogés appartenant à la génération Y (individus nés entre 1980 et 1995) et la génération X (nés entre 1965 et 1980) ont commencé à investir ces 6 derniers mois. Toutefois, lorsque l'on observe plus en détail ces 2 groupes d'investisseurs, une majorité d'entre eux ont commencé à investir dans les cryptomonnaies il y a plus de 3 ans, avec 22 % pour la génération Y et 25 % pour la génération X.

Le rapport de KuCoin souligne que pour la tranche de la génération Z interrogée, une partie des individus concernés ne se limite pas au trading de cryptomonnaies, mais investit également dans les tokens non fongibles (NFT), ou bien se sert de ses cryptos pour des dépenses de divertissement, de voyage ou pour des achats en ligne.

Il apparaît également que cette génération se montre particulièrement sensible aux influenceurs des réseaux sociaux lorsqu'il s'agit d'investir dans les cryptomonnaies, 35 % des individus la composant étant entrés sur le marché crypto par ce biais. Ainsi, 43 % d'entre eux ont commencé à investir après avoir consulté du contenu sur YouTube (43 %), Instagram (36 %) ou TikTok (35 %).

Dans quel but les investisseurs s'orientent-ils vers les cryptomonnaies ?

Selon le panel interrogé par KuCoin, 50 % du total des investisseurs, peu importe la génération concernée, investissent dans l'optique d'accumuler de la richesse à long terme.

Toutefois, quelques nuances sont observables au sein de chaque échantillon. Par exemple, 25 % des investisseurs ont déclaré acheter des cryptomonnaies dans le but de générer des rendements rapidement, mais cette tendance est particulièrement accentuée chez la génération Z (38 %). Cela s'explique notamment par des revenus plus faibles que les générations X et Y, ou encore par une meilleure tolérance au risque et une fascination pour l'accumulation rapide de richesses.

Parmi l'ensemble des 500 individus interrogés, 37 % d'entre eux se sont lancés dans les cryptomonnaies afin de diversifier leur portefeuille d'investissement, et 29 % considèrent que les cryptomonnaies sont une bonne réserve de valeur afin de se protéger de l'inflation de la monnaie de leur pays. Cette vision de l'investissement crypto est plus prononcé chez les générations X et Y, la génération Z étant globalement moins sensibilisée à ces sujets.

Le trading domine dans l'utilisation faite des cryptomonnaies par l'ensemble du panel interrogé (35 %), bien que 26 % de celui-ci ait toutefois investi au moins une fois dans les NFT. La génération Z est celle qui se montre la plus ouverte aux tokens non fongibles, avec 36 % d'individus en ayant déjà acheté. Un écart du même ordre est observable entre les mêmes générations concernant l'utilisation des cryptomonnaies comme moyen de paiement pour le divertissement et le voyage.

23 % des individus interrogés utilisent les cryptomonnaies pour leurs achats en ligne, une tendance davantage prononcée chez les générations Z et Y qui traduit une appétence pour les méthodes de paiement alternatives.

Enfin, 11 % des sondés ont déclaré avoir utilisé des cryptomonnaies pour percevoir un salaire, et 7 % ont fait des dons à des organisations à but non lucratif grâce aux cryptos. Dans les 2 cas, cela est plus marqué chez la génération Z.

Conclusion sur ce nouveau rapport de KuCoin

Cette enquête de KuCoin met en lumière l'engagement croissant de la génération Z envers les cryptomonnaies.

En effet, un pourcentage impressionnant de 40 % des jeunes interrogés ont fait leurs premiers pas dans les cryptos au cours des 6 derniers mois. Cette tendance témoigne d'un intérêt grandissant et d'une curiosité éveillée chez les jeunes investisseurs en ce qui concerne les stratégies d'investissement liées aux cryptomonnaies, ces derniers étant plus enclins à la prise de risque.

Selon KuCoin, ce rapport traduit l'intérêt pour les responsables politiques, les professionnels et les investisseurs de se réunir afin de bâtir l'écosystème crypto français de demain. Plus largement, l'industrie des cryptomonnaies dans sa globalité doit développer des mesures innovantes pour embarquer et responsabiliser les individus toutes générations confondues pour une meilleure adoption.

Un avis partagé par Johnny Lyu, le PDG de KuCoin :

« Cette jeune génération ne se contente pas de participer, elle façonne l'avenir de l'écosystème crypto. Chez KuCoin, nous nous engageons à favoriser cet enthousiasme, à respecter notre engagement et à donner à tous les investisseurs les moyens de pouvoir faire l’expérience d’un voyage palpitant dans l’univers des cryptos. L'avenir des cryptomonnaies en France est prometteur et la génération Z mène la charge. »

