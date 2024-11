« J’ai investi la majeure partie de ma fortune dans le Bitcoin », déclare Robert F. Kennedy Jr

L'année dernière, Robert F. Kennedy Jr avait fait l'actualité en devenant, avec Vivek Ramaswamy, le premier candidat pour la Maison-Blanche à accepter les dons en Bitcoin (BTC) pour sa campagne. Au fil du temps, le neveu de l'ancien président s'est ensuite rangé derrière Donald Trump, ce qui lui a d'ailleurs valu l'ire de sa famille.

Toutefois, ce pari s'est avéré payant pour lui, car le futur 47e président des États-Unis l'a placé à la tête du service de santé américain.

Dans cette vidéo partagée dimanche par le compte Watcher.Guru, Robert F. Kennedy Jr fait part de son intérêt prononcé pour Bitcoin :

🇺🇸 Robert F. Kennedy Jr. says "I put most of my wealth into #Bitcoin , so I am fully committed." pic.twitter.com/FZx7uGZoqT

Ainsi, l'intéressé explique qu'il aurait placé la majeure partie de sa fortune dans l'actif :

Dans une réponse à un tweet ce week-end, il qualifiait également Bitcoin de monnaie de la liberté, pouvant constituer un rempart contre l'inflation pour la classe moyenne américaine :

Bitcoin is the currency of freedom , a hedge against inflation for middle class Americans,a remedy against the dollar’s downgrade from the world’s reserve currency, and the offramp from a ruinous national debt. Bitcoin will have no stronger advocate than Howard Lutnik.

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) November 16, 2024