Interpol se dote d'une unité dédiée à la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies

Après les révélations sur l'affaire Terra Labs et son co-fondateur Do Kwon, l'organisation internationale de police criminelle Interpol met les bouchées doubles pour rattraper son retard technologique. La plus grande organisation policière au monde organise cette semaine sa 90e assemblée générale, avec comme thème principal la cybercriminalité et les cryptomonnaies.

Jürgen Stock, le secrétaire général d'Interpol, affirme qu'une grande partie des actifs produits par les activités criminelles ont été « blanchis en utilisant les cryptomonnaies ».

Cependant, pour entraver des activités cybercriminelles, encore faudrait-il avoir des équipes assez formées sur le sujet. Comme le souligne Jürgen Stock :

Pour cette raison, Interpol a créé une nouvelle unité de police. Basée à Singapour, cette brigade est spécialisée dans les activités cybercriminelles impliquant des actifs virtuels comme les cryptomonnaies.

Pour rattraper son retard sur la cybercriminalité, Interpol n'est pas à son 1er coup d'essai.

Après la fermeture en 2013 du site Silk Road, spécialisé dans le commerce de produits et services illicites, les forces de l'ordre ont compris l'importance de la formation policière au numérique. Dès 2015, des officiers de police d'Interpol s'entraînaient sur le darknet pour comprendre comment les transactions circulaient et disparaissaient.

Toutefois, leurs efforts ne semblent pas assez concluants car les scandales continuent de fleurir. Rappelons que l'affaire Terra a englouti en mai dernier près de 80 milliards de dollars, impactant considérablement l'écosystème des cryptomonnaies au niveau mondial.

Depuis, Do Kwon, le co-fondateur du projet Terra, a été mis sur la liste rouge d'Interpol. De ce fait, les 194 pays de l'organisation sont appelés à procéder à son arrestation. Actuellement en fuite, Do Kwon continue de faire la promotion de Terra via Twitter, tout en rétorquant les affirmations faites à son encontre :

I am not “on the run” or anything similar - for any government agency that has shown interest to communicate, we are in full cooperation and we don’t have anything to hide

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) September 17, 2022