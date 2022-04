Improbable lève 150 millions de dollars pour développer l'interopérabilité des metaverses

Improbable se dote de 150 millions de dollars pour le Web 3.0

Improbable, une société britannique spécialisée dans le développement de technologies pour les metaverses et le virtuel, vient de lever 150 millions de dollars pour créer « M² » (MSquared).

MSquared se définit comme le résultat de l'interaction entre la blockchain et le metavers, et promet une interopérabilité entre les mondes virtuels grâce à sa technologie unique « Morpheus », que ce soit pour les jeux vidéo, le divertissement, la musique ou encore la mode.

Le tour de table a été mené dans le cadre d'une offre de capital-risque et a su réunir 7 investisseurs, dont a16z et SoftBank Vision Fund 2, aux côtés de CMT, SIG, Ethereal Ventures et Mirana.

Pour Herman Narula, le PDG d'Improbable, le Web 3.0 ainsi que le metavers vont révolutionner nos vies telles que nous les connaissons :

« Nous avons fondé Improbable pour concrétiser la promesse des mondes en ligne qui étaient plus que de simples jeux - ils étaient des extensions de nos vies. Je suis persuadé que le mouvement des metaverses et du Web 3.0, bien que très précoce, représente une nouvelle définition de notre société vers une "économie de l'épanouissement", où les expériences réalisées par un réseau ouvert de créateurs et d'entreprises peuvent créer d'énormes opportunités pour tout le monde. »

Msquared promet d'allier la technologie Morpheus développée par Improbable avec l'interopérabilité de nouveaux services et le Web 3.0.

Improbable, pionnier des mondes en ligne

Depuis 2012, Improbable fournit des solutions aux sociétés de jeux vidéo afin que ces dernières puissent accueillir un plus grand nombre de joueurs en simultané. Cependant, en dépit de soutiens financiers importants, comme l'a prouvé sa levée de fonds de 502 millions de dollars durant l'année 2017, Improbable a sans doute eu le défaut d'être présent trop tôt dans le secteur.

Effectivement, l'entreprise a connu de multiples déboires, entre l'échec de plusieurs jeux et un turnover important au niveau des dirigeants de la société. Narula, PDG actuel, reconnait que ses débuts étaient incertains, « son fonctionnement était plus compliqué que nécessaire », a-t-il déclaré.

Mais Improbable a évolué et les mondes virtuels également. C'est pourquoi, l'année dernière, Improbable révélait « Morpheus », une solution technologique permettant de réunir plus de 10 000 personnes simultanément dans un monde virtuel.

Une prouesse technologique en comparaison avec des mondes virtuels pourtant reconnus, comme Fortnite, World of Warcraft ou encore Call of Duty : Warzone, des jeux axés sur le multijoueur avec un nombre de joueurs bien inférieur à ce que permet Morpheus.

De plus, les metaverses, la blockchain et les NFTs connaissent un succès croissant, en témoignent les chiffres de l'année 2021 : 25 milliards de dollars en termes de volume pour les NFTs, ou encore les 15 000 milliards de dollars de cryptomonnaies qui ont transité à travers les plateformes sur la même année.

Nous pourrions également citer le jeu The Sandbox et ses partenariats avec des leaders de leur milieu, comme Gucci, HSBC, Warner Music ou plus récemment l'entreprise française Ledger. Il semblerait donc qu'Improbable soit bien parti pour surfer sur la vague de succès des metaverses grâce à M², sa nouvelle technologie d'interopérabilité.

Source : Improbable

