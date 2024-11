L’IA au service des développeurs blockchain : thirdweb présente Nebula

Alors que nous assistons à de plus en plus de cas d’usage entre intelligence artificielle (IA) et blockchain, thirdweb a présenté son nouveau chatbot Nebula. Quelles sont les particularités de ce nouveau modèle ?

Nebula de thirdweb : une IA taillée pour la blockchain

Cette semaine, la plateforme de développement Web3 thirdweb a présenté Nebula un nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) axé sur les interactions avec la blockchain.

À l'inverse de certains modèles traditionnels généralistes comme ChatGPT, cet outil a été spécialement conçu pour interagir avec des écosystèmes construits sur l'Ethereum Virtual Machine (EVM) :

Nebula repose sur un modèle blockchain propriétaire appelé t1, qui exploite des milliards de transactions, des millions de smart contracts et plus de 2500 chaînes EVM-compatibles. Contrairement aux modèles génériques, t1 comprend parfaitement les concepts fondamentaux du Web3, comme les contrats, les portefeuilles et les transactions.

Parmi ses cas d'usage concrets, Nebula peut notamment faire office d'explorateur de blockchain augmenté, en analysant et expliquant les données d'un réseau en temps réel. Plus encore, le chatbot permet de créer des smart contracts, des wallets, et réaliser des transactions sur la blockchain.

Pour le moment, ce nouvel outil n'est pas encore officiellement lancé. Néanmoins, les équipes de thirdweb indiquent que cela sera le cas « très prochainement ». En attendant, il est possible de rejoindre une liste d'attente dans le but de bénéficier d'un accès anticipé lorsque cela sera possible :

INTRODUCING Nebula ☄️ The most powerful AI to read and write to every EVM chain — with advanced blockchain reasoning and execution capabilities. ◆ Query real-time onchain data

◆ Perform any onchain action

◆ Build autonomous web3 agents Get Early Access👇 pic.twitter.com/8UAQh8ktni — thirdweb (@thirdweb) November 20, 2024

De plus en plus, nous pouvons constater des porosités entre l'écosystème des cryptomonnaies et de l'intelligence artificielle. Par exemple, alors que Coinbase annonçait récemment le lancement d'agents IA, Northern Data Group, une société soutenue par Tether, a choisi d'abandonner le minage de Bitcoin (BTC) pour se tourner vers l'IA.

