Hotbit gèle les retraits alors que les autorités enquêtent sur un ex-employé

La plateforme de cryptomonnaies Hotbit vient de suspendre les fonctions de trading, de dépôt et de retrait pour une durée indéterminée. Cela interviendrait dans le cadre d'une enquête concernant un ancien employé dans un projet qui aurait enfreint des lois pénales.

Une nouvelle plateforme bloque les retraits de cryptomonnaies

Depuis maintenant plusieurs semaines, de plus en plus de plateformes empêchent leurs utilisateurs de retirer leurs cryptomonnaies, souvent pour des difficultés de liquidité.

Selon une déclaration de l'entreprise ce mercredi 10 août, et contrairement aux autres plateformes concernées, le gel des activités de Hotbit est dû au fait qu'un de ses anciens employés a participé à un projet qui, selon les forces de l'ordre, aurait violé des lois pénales.

« Un certain nombre de cadres supérieurs de Hotbit ont été cités à comparaître par les forces de l'ordre depuis la fin du mois de juillet et participent à l'enquête. En outre, les forces de l'ordre ont gelé certains fonds de Hotbit, ce qui a empêché Hotbit de fonctionner normalement ».

Le gel des transactions sur Hotbit implique que tous les ordres non exécutés soient annulés et que toutes les positions utilisant des effets de levier soient liquidées.

Malgré cette inquiétante situation, l'exchange basé à Shanghai et Taipei souligne que « les actifs et les données de tous ses utilisateurs sont en sécurité ». L'entreprise indique également qu'elle a engagé une procédure auprès des autorités afin d'être autorisée à débloquer les actifs gelés.

Enfin, Hotbit affirme qu'un plan de compensation pour ses utilisateurs sera publié à la reprise des activités de la plateforme.

Comment se protéger d'un gel de vos fonds ?

La célèbre expression « Not your keys, not your coin » n'a jamais été aussi importante à prendre en compte.

Des décisions similaires se sont multipliées auprès de nombreuses plateformes depuis le début du feuilleton Celsius, ce qui empêche les utilisateurs de récupérer leurs fonds pour une durée indéterminée.

Pour s'en protéger, il faut donc être en possession de ses clés privées. Aujourd'hui, l'une des meilleures solutions utilisées par les investisseurs est le hardware wallet. À ce jour, le leader de ce secteur n'est autre que Ledger, qui propose plusieurs modèles de portefeuilles qui s'adaptent à vos besoins.

Source : Hotbit

