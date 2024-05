Le Hodler Prize a lieu pour la première fois cette année, à l’initiative de l’auteur Anthony van den Bossche. Il a récompensé le texte le plus marquant de l’année : Ordinary Notes de Christina Sharpe. Retour sur cet événement inédit et la récompense en Bitcoin qui a été distribuée.

Le Hodler Prize récompense Christina Sharpe

Pour rappel, cette compétition était ouverte à tous les textes en langue anglaise, dans tous les formats. La première personne qui a été récompensée par le Hodler Prize est donc Christina Sharpe, pour son ouvrage non romanesque : Ordinary Notes. L’auteure américaine y livre l’expérience d’être une personne noire dans la société actuelle :

« Un texte de nonfiction composé de fragments, qui note à note, pose le fait d’être noir comme le point absolument fondamental et central pour comprendre les relations de domination et de pouvoir à l’œuvre dans nos sociétés, quel que soit le dominant et le dominé. »

L’œuvre, qualifiée de « monumentale », a déjà été récompensée par le Hilary Weston Writers' Trust Prize for Nonfiction (2023), ainsi que le Windham Campbell Prize for Nonfiction (2024).

Académicienne et professeure de littérature anglaise et d’études afro-américaines à l’Université de York au Canada, Christina Sharpe s’est notamment distinguée par ses écrits abordant des notions liées au racisme systémique et aux identités queers.

1 Bitcoin réparti entre le jury et l’auteure

La récompense d’un Bitcoin a été répartie entre le jury et l’auteure récompensée, soit 0,1 BTC par personne. Au cours actuel, cela correspond à 6 520 dollars environ. Le jury était composé cette année de Martin Bethenod, Emanuele Coccia, Alex Marzano Lesnevich, Chelsea Manning, Rachel Monroe, Tolu Ogunlesi, Diego Ongaro, Adli Takkal Bataille et Vanessa Walters.

Le Hodler Prize fait de sa récompense en Bitcoin un pari sur le futur :

« La dotation abondée par le mécénat est un message sur les valeurs intrinsèques de Bitcoin : souveraineté individuelle, inclusivité, neutralité, décentralisation et valorisation dans le temps. »

Selon le communiqué du prix, la récompense du Hodler Prize s’appréciera donc dans le temps, avec pour ambition de dépasser le prix Nobel :

« Le Bitcoin à 1 million de dollars est un cap considéré comme inévitable par les Bitcoiners. La dotation de 1 BTC pour le jury et le gagnant du Hodler Prize dépasserait ainsi le million de dollars remis au lauréat du prix Nobel. »

Source : Hodler Prize, communiqué

