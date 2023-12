Hodler Prize : le nouveau prix littéraire avec une dotation en Bitcoin (BTC)

Quel est le texte le plus important de l’année ? C'est la difficile question à laquelle répondra le jury du Hodler Prize, une distinction qui récompensera chaque année l'auteur de l'écrit le plus marquant avec une dotation en Bitcoin (BTC).

Le Hodler Prize récompensera le meilleur texte avec du BTC

Initié par l'écrivain Anthony van den Bossche, le Hodler Prize, dans sa conceptualisation, se distingue par une dotation en Bitcoin, reflétant une vision à long terme sur la valorisation de cette cryptomonnaie.

Ce choix audacieux se détache des pratiques traditionnelles des récompenses littéraires, telles que le Prix Goncourt et son symbolique chèque de 10 euros. En effet, le Hodler Prize incarne une spéculation sur l'avenir, tant sur la qualité des œuvres récompensées que sur la valorisation future du Bitcoin.

Ce prix littéraire embrasse toutes les formes d'écriture, du roman à la poésie, en passant par les blogs et les critiques d'art. Cette approche égalitaire et inclusive abolit les hiérarchies traditionnelles, valorisant la quête de vérité de chaque auteur, indépendamment du format ou du domaine.

Cette compétition est ouverte à tous les textes parus, traduits, joués ou diffusés en langue anglaise en 2023. Un choix qui reflète la portée internationale que le Holder Prize souhaite embrasser dès sa 1ère édition.

Trade Republic : touchez 4 % d'intérêts par an sur les liquidités non investies

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

L'ambition du Hodler Prize est de déterminer le texte le plus significatif de l'année, une quête aussi ambitieuse qu'essentielle.

Le jury, composé de 9 personnalités éminentes de l'écriture et d'un représentant de la communauté Bitcoin, joue un rôle central dans ce processus. Leur indépendance et leur expertise garantissent une sélection rigoureuse et diversifiée.

Les lecteurs sont également invités à participer activement, leur voix étant considérée comme la 10e du jury. Cette démarche démocratique enrichit le processus de sélection et souligne l'importance de l'engagement du public dans la culture littéraire.

Le Hodler Prize se positionne comme un précurseur dans le monde des récompenses littéraires, en embrassant la révolution numérique et en reconnaissant la valeur intrinsèque de la spéculation, tant dans le domaine littéraire que financier. Il promet non seulement de récompenser le talent littéraire, mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives sur l'interaction entre la culture et le Bitcoin.

👉 Visitez le site de Hodler Prize pour en savoir plus sur la compétition

Comment se déroule cette 1ère édition du Hodler Prize ?

Le processus de sélection pour ce prestigieux prix est méticuleux et participatif. Chaque membre du jury est chargé de proposer 2 textes : un sous forme de livre et un autre diffusé via un médium alternatif. Cette démarche garantit une représentation équilibrée des différentes formes d'expression écrite. La liste des œuvres sélectionnées sera révélée au public à partir du 16 décembre 2023.

Dans un esprit d'inclusion et d'interaction avec le public, le Hodler Prize invite les lecteurs à soumettre leurs choix et à participer activement à ce rendez-vous littéraire.

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Les suggestions du public peuvent être envoyées jusqu'au 30 décembre 2023, via les réseaux sociaux de Hodler Prize Chronicle sur Substack, ainsi que sur les comptes X et Instagram de Holder Prize. Les 2 textes les plus plébiscités par le public seront ajoutés à la sélection finale.

Le vote décisif aura lieu le 24 avril 2024, où la voix du public aura une influence majeure, comptant double en cas d'égalité. Enfin, la cérémonie de remise du prix se tiendra le même jour à l'Hôtel Grand Amour à Paris, en présence du jury.

Le lauréat, consacré par cette distinction, recevra 0,1 Bitcoin, symbolisant non seulement une reconnaissance littéraire, mais aussi une vision avant-gardiste de la valeur et de la récompense.

👉 Retrouvez Hodler Prize sur X pour proposer des textes et voter pour le meilleur d'entre eux

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.