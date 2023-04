Hack : Hundred Finance subit une nouvelle attaque et perd 7 millions de dollars

Ce week-end, le protocole DeFi Hundred Finance a subi un hack de plus de 7 millions de dollars. L’année dernière, le projet avait également dû essuyer une attaque d’une ampleur similaire.

Hundred Finance subit un hack sur Optimism

Le protocole de prêts et d’emprunts multichaîne Hundred Finance (HND), a subi un hack ce week-end, entraînant une perte de 7,4 millions de dollars environ.

Ce hack a eu lieu sur le layer 2 Optimism (OP), et bien que les équipes du protocole aient appelé à « ne pas sur la manière dont l’attaque a été exécutée », car elles préparaient une analyse, la société de sécurité blockchain CertiK s’est déjà penchée sur le sujet.

Cela serait donc dû à une manipulation de la formule du taux de change entre le WBTC et le hBTC, les hTokens étant la preuve de dépôt reçu lorsque l’on fournit de la liquidité sur le protocole. En ajoutant artificiellement de grandes quantités de WBTC au smart contract, le prix change et cela a permis à l’attaquant d’en retirer plus que ce à quoi il était éligible comme l’a expliqué CertiK dans son thread :

#CertiKSkynetAlert 🚨@HundredFinance’s attacker manipulated the exchange rate between ERC-20 tokens and htokens which allowed them to withdraw more tokens than they had originally deposited. The estimated losses of this attack is around $7.4 million. Stay vigilant! https://t.co/1hxAnFoNjj — CertiK Alert (@CertiKAlert) April 15, 2023

En outre, Hundred Finance a invité les personnes affectées dans le hack et résidant des États-Unis, et plus particulièrement celles dans l’état de New York, à prendre contact. Toutefois, si l’on peut spéculer sur une éventuelle indemnisation, les raisons de cette demande n’ont pas été communiquées en public :

If anyone affected by the hack is from USA, specifically from NY, please reach out, dm this account or one of the team members on Discord. Thank you! 🙏 — Hundred Finance (@HundredFinance) April 16, 2023

La deuxième attaque en 13 mois

Ce n’est pas la première fois qu’Hundred Finance est la cible d’un hack. Et pour cause, au mois de mars 2022, le protocole avait subi une autre attaque à hauteur de 2 363 ETH, soient 6,2 millions de dollars à l’époque. Cet épisode s’était déroulé sur la Gnosis Chain (xDAI).

Par ailleurs, il semblerait que la faille dont il est question aujourd’hui soit commune à d’autres protocoles, étant donné que le code d’Hundred Finance est en réalité un fork de Coumpound V2. Ainsi, l’équipe du projet a invité les forks similaires à entrer en contact avec eux afin d’échanger sur cette vulnérabilité :

If you are a Compound V2 fork and we or our frens are not in contact with you already, please reach out so we share the information on the hack since it is a general flaw in the code and not specific to Hundred deployment. Thank you! — Hundred Finance (@HundredFinance) April 16, 2023

En parallèle, le HND, le token d’Hundred Finance, a complètement dévissé. Alors qu’il s’échangeait à 0,043 dollar avant les faits, c’est désormais moitié moins à 0,021 dollar lors de la rédaction de ces lignes.

Si les montants en cause peuvent paraître relativement faibles en comparaison à d’autres attaques ayant eu lieu dans l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi), il convient de souligner que le protocole ne revendique que 10,5 millions de dollars de dépôts. Selon la tournure des évènements à venir, il pourrait donc être difficile pour le projet de s’en relever.

