Greenpeace attaque le Bitcoin (BTC) pour le faire passer en Proof Of Stake

Ce n'est plus une surprise : Greenpeace n'adhère pas au Proof Of Work. L'organisation environnementale l'a démontré une nouvelle fois ce jeudi 23 mars, à travers une nouvelle œuvre d'art mettant en évidence l'impact du protocole de Bitcoin (BTC) sur le climat.

Pour ce faire, Greenpeace s'est associé à l'activiste artistique Benjamin Von Wong. Celui-ci a construit un crâne de 3,3 mètres de haut, baptisé « Skull of Satoshi », arborant le logo du BTC et des yeux laser rouges, un mème populaire au sein de la communauté.

Some climate activists think #Bitcoin is just fake internet money they can safely ignore.

The truth? Bitcoin is causing dangerous amounts of real-world pollution from its ravenous consumption of fossil fuels, all due to its outdated code.

The solution? #ChangeTheCode pic.twitter.com/7wa7BMCzV5

— Greenpeace USA (@greenpeaceusa) March 23, 2023