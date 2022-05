Grayscale lance pour la première fois un ETF coté sur des bourses européennes

Grayscale, le célèbre gestionnaire institutionnel de crypto-actifs, vient d’annoncer qu’il se lançait pour la première fois en Europe sur le marché des Exchange Traded Funds (ETF) :

An exciting milestone: Announcing our first European ETF, Grayscale Future of Finance UCITS ETF — listing on London Stock Exchange (LSE), Borsa Italiana, and Deutsche Börse Xetra.

https://t.co/kwmWSxvOiV

— Grayscale (@Grayscale) May 16, 2022