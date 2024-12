Grâce à un memecoin, un père va donner 1 million de $ pour combattre le cancer de sa fille

Si les memecoins ne servent généralement à rien, une famille a vécu une belle histoire ces derniers jours grâce à la communauté de Pump.fun. En effet, l’entrepreneur Siqi Chen a partagé une page de donation le 25 décembre, pour tenter de lever des fonds, afin de faire une donation dans la recherche contre une forme de cancer dont sa fille Mira est atteinte.

En l’occurrence, il s’agit d’un « craniopharyngiome adamantinomateux », dont la localisation dans le cerveau le rend particulièrement dangereux, et pour lequel la médecine fait face à un manque de recherche. Ici, les fonds que l’intéressé cherche à lever iront au laboratoire du docteur spécialisé Todd Hankinson, qui mène notamment des traitements expérimentaux pour ce type de cancer.

Rapidement, l’histoire de ce père de famille a touché les internautes, qui ont également insisté pour qu’il partage également ses adresses crypto. Le 26 décembre, un anonyme a ensuite créé un memecoin baptisé MIRA sur Pump.fun, et a envoyé la moitié des tokens à Siqi Chen :

uh so some random guy 20 minutes made a SOL memecoin called $MIRA to help with research fundraising and sent me half the entire supply and it's now worth like $400K and i literally don't know what to do because i certainly don't want to rug a bunch of random people https://t.co/P78bLq52fB

— Siqi Chen (@blader) December 26, 2024