Le gouvernement américain transfère près de 2 milliards de dollars de bitcoins (BTC) liés à Silk Road

Une vente à venir ? Les autorités américaines ont transféré près de 2 milliards de dollars de Bitcoin (BTC). Les cryptomonnaies avaient été saisies dans le cadre de l’affaire Silk Road. Que sait-on sur leurs destination ?

Un énorme transfert de Bitcoin effectué par la justice américaine

Selon les données collectées par Arkham Intelligence, le portefeuille appartient au Department of Justice et il contient les bitcoins (BTC) ayant été confisqués lors de l’affaire Silk Road, en 2013 et 2014. Silk Road était une place de marché majeure sur le Dark Net, qui permettait la vente de substances et produits illicites.

En 2013, les 19 800 BTC valaient déjà une somme non négligeable : plus de 2 millions de dollars. Mais en 2024, cette somme est gargantuesque : les BTC confisqués ont actuellement une valeur approchant des 2 milliards de dollars.

Leur destination est également notable. Les fonds ont été transférés vers Coinbase Prime, la plateforme de conservation et d’échange destinée aux investisseurs institutionnels.

Une vente massive à venir pour Bitcoin ?

Cela suggère bien sûr que les autorités américaines pourraient s’apprêter à vendre tout ou partie des bitcoins confisqués. Cela pourrait avoir un effet sur le cours du Bitcoin, de telles ventes étant parfois suivies d’un mouvement de peur de la part des investisseurs.

Bien que l’affaire Silk Road ait eu lieu il y maintenant plus de 10 ans, elle émerge encore parfois. En 2022, James Zhong avait été arrêté et condamné : il avait manipulé le système de vente de Silk Road, dérobant plusieurs milliers de bitcoins.

Par ailleurs, le gouvernement a déjà vendu des actifs liés à Silk Road : en mars 2023, 10 000 BTC avaient été cédés, pour une valeur de 216 millions de dollars. Pour les ventes qui semblent se préparer, il est probable que la Justice cède ses BTC en plusieurs fois, afin d’éviter de secouer les marchés.

Des BTC saisis qui arrivent progressivement sur le marché

Mais les marchés se secouent parfois eux-mêmes, comme en témoignent les ventes successives de BTC par le gouvernement allemand il y a quelques mois. Celles-ci avaient agité les marchés, faisant chuter le cours du Bitcoin.

Par ailleurs, le gouvernement américain possède un réel magot en cryptomonnaies : plus de 18 milliards de dollars selon Arkham Intelligence. Pour aider à conserver ces actifs, un partenariat avec Coinbase Prime avait déjà été signé plus tôt cette année.

Source : Arkham Intelligence

