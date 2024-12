Crypto et Bourse : ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 2 au 8 décembre

Alors que la situation politique se crispe en France, faisant hésiter le CAC 40, l’écosystème crypto semble avoir soufflé après des semaines de hausse nette. On note cependant quelques lancements et unlocks d’ampleur dans les prochains jours. Que faut-il alors surveiller pour la semaine à venir ?

Lundi 2 décembre – Examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale

Cette semaine s’annonce chargée en France, où les différentes sections du projet de loi de finances pour 2024 devraient être adoptées. Cela fera vraisemblablement l’objet de plusieurs 49.3, exposant le Premier ministre Michel Barnier à une motion de censure de la part de l’opposition.

Ce matin, le CAC40 était dans l’expectative face aux nouveaux rebondissements : il ouvrait par une baisse de 0,58 %. Les marchés pourraient donc connaître de nouveaux remous dans les jours à venir.

Mercredi 4 décembre – Lancement possible du stablecoin de Ripple (RLUSD), unlock de Cardano (ADA)

Les yeux pourraient être rivés sur Ripple (XRP) ce mercredi. La société planifie en effet le lancement de son stablecoin Ripple USD (RLUSD). La nouvelle a déjà fait bondir le cours du XRP ce week-end, de nouveaux mouvements pourraient donc survenir.

Toujours côté crypto, Cardano continue ses unlocks programmés. 18,53 millions d’ADA seront libérés ce jour, pour une somme évaluée à plus de 20 millions de dollars au cours actuel. Les tokens représentent 0,1 % de l’offre en circulation.

Côté macro, on note la publication des dernières perspectives économiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde fera également un discours à la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen.

En France, le volet de projet de loi de fin de gestion 2024 pourrait également être adopté via un 49.3 ce jour, ce qui déclencherait une nouvelle possibilité de motion de censure.



Samedi 7 décembre – Unlock de Jito (JTO)

Ce samedi 7 décembre, la plateforme de liquid staking de Solana (SOL) Jinto va libérer une quantité très importante de tokens : 135,7 millions de JTO. Cela correspond à 103 % de la circulation actuelle, soit une somme de 510 millions de dollars. Il est relativement inhabituel de libérer plus de tokens qu’il en existe en circulation.

À suivre également cette semaine…

Solana (SOL) a teasé des annonces majeures à venir à partir du 5 décembre. Des rumeurs font état d’éventuels airdrops. Le cours du SOL pourrait donc être affecté.

Du côté d’Ethena (ENA), le protocole va lancer lui aussi un stablecoin, l’USDtb. Ce token est particulièrement surveillé, car il est soutenu par le fonds BUIDL de BlackRock.

Cette semaine toujours, Elon Musk & Vivek Ramaswamy vont présenter leurs propositions clefs pour le Department of Government Efficiency (DOGE). Cela pourrait avoir un effet sur le cours de la cryptomonnaie Dogecoin (DOGE), qui est officieusement liée au patron de Tesla.

L’évolution de la situation politique est également à suivre en France, avec un risque de censure du gouvernement Barnier, dans un contexte de contestation social qui s’est installé depuis plusieurs semaines.

