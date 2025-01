Les gestionnaires d'actifs bullish sur les altcoins ? 40 % d'entre eux souhaiteraient trader au moins 10 cryptos

Si Bitcoin (BTC) mène la danse au cours de ce bull market pour le moment, quelques altcoins ne sont pas en reste, eux aussi, à l’image de Solana (SOL), XRP, ou bien SUI, pour citer quelques exemples. Dans ce contexte, Crisil Coallition Greenwich, une filiale de S&P Global, a mené une enquête auprès de 19 gestionnaires d’actifs, afin de mieux connaître leur position en matière d’investissement crypto.

De cette enquête, il ressort que 40 % d’entre eux seraient particulièrement enthousiastes vis-à-vis des altcoins :

Parmi la population étudiée, 14 des sondés sont déjà impliqués dans l’investissement en actifs numériques, tandis que les 5 restants étudient la question. En sus, 43 % des participants ont plus de 100 millions de dollars de crypto-actifs sous gestion, dont 7 % gèrent des montants supérieurs à 7 milliards de dollars.

💡 Sur quelles cryptos investir en 2025 ?

Côté répartition géographique, ce sont les États-Unis qui sont majoritairement représentés, et ce, à hauteur de 76 % :

Profils financiers des gestionnaires d'actifs et leur répartition

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Bien que le terme « altcoin » puisse englober la quasi-totalité des cryptomonnaies, les acteurs interrogés préféreraient plutôt se concentrer sur les leaders de leur secteur :

Oui, les meme tokens sont amusants et intéressants, et les entreprises souhaitent les échanger. Mais les investisseurs se concentrent davantage sur les Level 1 comme Bitcoin, Ethereum et Solana, les altcoins comme Avalanche et Chainlink, ainsi que les tokens DeFi et une gamme croissante de stablecoins […].