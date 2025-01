Fin de cycle pour les memecoins ? Les cryptomonnaies humoristiques en chute nette sur la semaine

Le temps des memecoins serait-il passé ? Les cryptomonnaies humoristiques, qui avaient explosé ces derniers mois, sont en nette chute sur les sept derniers jours. Comment l’expliquer et qu’est-ce que cela augure pour la suite ?

Les memecoins dégringolent ces derniers jours

À chaque cycle sa vague de memecoins, et ce dernier a été particulièrement dynamique du côté des cryptomonnaies humoristiques. Mais celles-ci montrent de nets signes d’essoufflement cette semaine, après avoir surfé sur l’intérêt renouvelé pour les actifs numériques.

Si l’on se penche sur les 10 memecoins les plus capitalisés, on voit en effet beaucoup de chutes à 2 chiffres sur la semaine. BONK perd ainsi 18 % et FARTCOIN dégringole de 29 %. Pour Le PENGU des Pudgy Penguins, la chute est encore plus drastique : -38 % sur les sept derniers jours. Le memecoin de Donald Trump, l’Official Trump (TRUMP) perd quant à lui 23 %, une dizaine de jours après son lancement.

Sans surprise, les cryptomonnaies qui résistent le mieux sont les vétérans. En particulier le Dogecoin (DOGE), la cryptomonnaie préférée d’Elon Musk, qui ne perd « que » 5 %. Elle continue par ailleurs d’être portée par l’existence du DOGE, un nouveau département du gouvernement des États-Unis. Même chose pour Shiba Inu (SHIB), qui dégringole de 6 % sur la même période.

La fin d’un cycle ?

La percée inédite des memecoins a été dûe en grande partie à l’explosion de l’écosystème Solana (SOL), sur les ailes du launcher Pump.fun. Mais si ce dernier enregistre encore des revenus records, il a connu des difficultés légales et de nombreuses polémiques.

Cela a sans doute contribué à cet essoufflement notable dans le secteur des memecoins, mais pas uniquement. On note aussi la surchauffe qu’a connue le secteur à l’approche des élections américaines puis de l’investiture de Donald Trump. Ces deux événements passés, les memecoins politiques ont aussi nettement accusés le coup.

La semaine est également compliquée pour la cryptomonnaie de Solana, étant donné son lien implicite avec les memecoins. Au sein du top 10 des cryptomonnaies, elle affiche la moins bonne performance sur la semaine… Derrière le Dogecoin. Solana parviendra-t-elle alors à entretenir l’activité, même si l’enthousiasme pour les memecoins diminue ? La question est posée.

Source : CoinGecko

