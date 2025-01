Un an après son lancement, Pump.fun enregistre des revenus quotidiens records

Le 24 janvier dernier, la plateforme de lancement de memecoins Pump.fun a connu la journée la plus rentable de son histoire. En effet, en accumulant 15,38 millions de dollars de revenus quotidiens, elle a explosé son précédent record enregistré 10 jours plus tôt qui s'établissait à un peu moins de 6 millions de dollars.

Ces revenus quotidiens ont pu être atteints notamment grâce à l'engouement autour d'un nouveau memecoin lancé par Rus Yusupov, l'un des cofondateurs de l'ancienne plateforme de vidéos Vine. En souvenir de son application qui a disparu il y a près de 10 ans, l'homme d'affaires a lancé la cryptomonnaie Vine Coin (VINE) via Pump.fun le 23 janvier.

Ce week-end, VINE a réussi à atteindre une capitalisation de 425 millions de dollars, avant de se stabiliser autour des 275 millions de dollars dans les 1res heures de ce lundi. Le succès soudain de ce memecoin coïncide avec des déclarations réalisées par des cadres de X sur un éventuel retour de la plateforme sur leur réseau social.

En effet, l'application avait été rachetée par Twitter, aujourd'hui X, durant les années 2010 avant que le projet ne soit abandonné. Il y a quelques jours, sur X, un utilisateur avait interpellé Elon Musk, lui suggérant de relancer Vine. Le propriétaire du réseau social a répondu à cet appel de manière claire : « Nous y réfléchissons ».

We’re looking into it

Dans le week-end, un développeur travaillant pour X a expliqué qu'en interne, un retour de Vine avait été envisagé. Pour se donner une meilleure visibilité de l'engouement autour de l'application, l'ingénieur logiciel a demandé aux utilisateurs du réseau social s'il était intéressant d'inclure Vine dans X. Une majorité d'entre eux se sont montrés plus que favorables à cette arrivée.

Should we do it for the Vine?

Internally we are excited but it’s non trivial. Externally we need to hear your feedback.

On a scale of 1-10 how much value would this bring to X and our platform? https://t.co/E82ypVRUvi

— Chris Park (@chrisparkX) January 25, 2025