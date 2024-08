Pump.fun génère désormais plus de revenus que les 24 protocoles les plus lucratifs

Pump.fun, un protocole basé sur la blockchain Solana, a réalisé un chiffre d'affaires record de 5,3 millions de dollars en une journée, un phénomène assez rare pour être souligné. Ce résultat est d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait qu'il dépasse le chiffre d’affaires des 24 protocoles les plus rémunérateurs.

Un chiffre d’affaires record pour Solana qui dépasse celui des 24 meilleurs protocoles réunis

Voici une information pour le moins surprenante. Pump.fun a réussi à générer, le 13 août, un chiffre d'affaires record de 5,33 millions de dollars sur 24 heures.

Le launcher a largement surpassé le chiffre d’affaires cumulé des 24 protocoles les plus lucratifs, et dépasse même les blockchains Tron, Ethereum et Solana réunies sur cette métrique.

Pump.fun a généré plus de revenus sur la journée du 13 août que les 24 protocoles et blockchains les plus lucratifs

Début juillet, le launchpad avait déjà réussi à générer près de 2 millions de dollars de revenus en 24 heures, dépassant Ethereum, qui avait enregistré un chiffre d'affaires de 1,91 million de dollars sur la même période de temps.

Afin de générer des revenus, Pump.fun facture des frais de 1 % sur toutes les transactions effectuées. Le principal launchpad sur Solana est régulièrement utilisé pour lancer des memecoins : en tout, 1,5 million de tokens y ont été créés.

Ces dernières semaines, les critiques autour du launcher ont fusé. Pump.fun est notamment accusé par certains experts de mettre à mal le marché des memecoins. En effet, la plateforme permet à un créateur de tokens de lancer son memecoin pour seulement 2 dollars, un prix dérisoire.

Pourtant, les memecoins créées sur Pump.fun sont loin d'être de grands succès

Sur 1,5 million de tokens lancés sur Pump.fun, seuls 1,41 % d'entre eux, soit environ 22 300 memecoins, sont arrivés sur Raydium, l'exchange décentralisé (DEX) de la blockchain Solana. Même au plus fort de la popularité des memecoins, en février dernier, ce taux n’a atteint que 2,56 %.

Au lieu de calmer le jeu et tenter de changer la position de ses détracteurs, Pump.fun n'hésite pas à les narguer. Le launcher s'est vanté sur X d'avoir lancé 10 000 nouveaux tokens en seulement 3 heures :

3 hours. Tens of thousands in the trenches. 10,000 coins. ARE YOU NOT ENTERTAINED!? pic.twitter.com/kr7KkmHzVx — pump.fun (@pumpdotfun) August 13, 2024

Depuis janvier 2024, soit le mois de son lancement, Pump.fun n'avait jamais enregistré de tels résultats.

Une annonce réalisée par Pump.fun le 9 août pourrait être à l'origine de cet engouement. En effet, le launcher a annoncé qu'il récompenserait les créations de memecoins avec un paiement de 0,5 SOL, soit environ 75 dollars selon le cours actuel du SOL, si leurs tokens arrivaient à atteindre Raydium.

Il est ainsi tout à fait possible que par appât du gain, des milliers de personnes se soient lancées dans la conception de leur propre token, avec pour espoir d'arriver sur le DEX.

