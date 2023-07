Un géant du Bitcoin (BTC) entre en bourse aux États-Unis

La finance traditionnelle multiplie les opérations avec le secteur des cryptomonnaies. La dernière en date : Bitcoin Depot, leader des ATM Bitcoin en Amérique du Nord, vient d'entrer à la bourse du Nasdaq en début de semaine. Selon le PDG de l'entreprise, cette opération soutient la démocratisation à grande échelle du Bitcoin (BTC).

Bitcoin Depot sur le Nasdaq

Bitcoin Depot, l'entreprise leader sur le marché des ATM Bitcoin en Amérique du Nord, vient d'entrer à la bourse technologique du Nasdaq. Pour Brandon Mintz, PDG et fondateur de l'entreprise, cet événement marque non seulement une étape importante pour sa société, mais aussi pour l'adoption à grande échelle du Bitcoin (BTC) :

« Notre cotation au Nasdaq est une étape importante et un moment de fierté pour toute l'équipe de Bitcoin Depot. [...] Bitcoin Depot est bien positionnée avec la plus grande part de marché en Amérique du Nord et le capital supplémentaire de cette transaction aidera à soutenir nos nombreuses opportunités de croissance tout en faisant avancer notre mission d'apporter Bitcoin aux individus, en toute sécurité. »

À l'écriture de ces lignes, l'action de Bitcoin Depot s'échange pour 3,46 dollars l'unité. Définie par le ticker BTM, elle a atteint un plus haut de 6,46 dollars quelques minutes après son lancement en début de semaine.

Cette annonce survient dans un contexte de fusion entre la firme axée sur les distributeurs de bitcoins et la société GSR II Meteora (GSMR), spécialisée dans l'acquisition, la réorganisation et la fusion d'entreprises. Selon Gus Garcia, Co-PDG de GSRM, cette opération vise à perpétuer la forte progression de Bitcoin Depot afin de s'imposer à l'international.

« Nous pensons que Bitcoin Depot doit poursuivre sur sa lancée pour tirer parti du marché extrêmement fragmenté des ATM Bitcoin, tant au niveau national qu'à l'étranger. »

Notons que la société fusionnée sera renommée Bitcoin Depot Inc. et sera dirigée par son équipe de direction existante. Ainsi, l'industrie des cryptomonnaies renforce une nouvelle fois sa présence dans le milieu de la finance traditionnelle.

Les ATM Bitcoin : un lieu physique pour une monnaie numérique

Bien que les bitcoins soient émis et échangés sur le Web par l'intermédiaire des exchanges centralisés (CEX), des exchanges décentralisés (DEX), voire directement en peer-to-peer, pourquoi le secteur des distributeurs de Bitcoin connait-il un si grand succès ?

Pour les Français vivant sur le territoire métropolitain, le nombre d'ATM Bitcoin est ridiculement bas : seuls 13 distributeurs sont repertoriés, dont 11 à la capitale, les deux derniers étant accessibles à Lyon.

Toutefois, à l'international, les ATM Bitcoin se sont démocratisés à grande échelle. Rien que chez nos voisins espagnols, suisses et polonais, nous dénombrons plus de 150 distributeurs de bitcoins. Le haut du palmarès revient aux États-Unis qui, en 2021, détenait près de 27 000 machines dédiées aux opérations de change en BTC, dont plus de 6 500 détenues par Bitcoin Depot.

Tout comme les distributeurs de billets, qui existent toujours malgré la décroissance progressive de l'utilisation de l'argent liquide et le développement des banques en ligne, les ATM Bitcoin peuvent être utilisés par les citoyens qui connaissent des difficultés avec le numérique.

En parallèle, le déploiement de ces machines dans les lieux de grandes affluences, tels que les centres commerciaux, favorise leur utilisation par les habitants locaux, tout en offrant une visibilité importante à la première cryptomonnaie au monde.

Sources : GlobeNewswire, ATM Map

