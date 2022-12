Gary Gensler, président de la SEC, compare les exchanges cryptos à des casinos

Le secteur des cryptomonnaies est-il un far west ? Pour Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commisision (SEC), cela ne fait aucun doute. D'ailleurs, il assimile les entreprises du secteur à des « casinos ». Mais pour quelles raisons ? On vous explique tout.