Gary Gensler, le plus féroce des « anti-cryptos », quitte ses fonctions aujourd’hui

Un départ qui ne sera pas regretté dans l’écosystème crypto… Gary Gensler, le directeur de la Securities and Exchange Commission, qui a terrorisé l’écosystème pendant des années, quitte ses fonctions aujourd’hui. Il sera remplacé par Paul Atkins, un homme historiquement ouvert au secteur.

Gary Gensler quitte la Securities and Exchange Commission (SEC)

Dire que Gary Gensler a été hostile aux cryptomonnaies est un euphémisme. Celui qui sera bientôt l’ex-directeur de la SEC a mené une guerre sans relâche contre l’écosystème ces dernières années, faisant tomber nombre d’entreprises. Convaincu que les cryptomonnaies posent un risque pour le consommateur, Gary Gensler aura mis des bâtons dans les roues de ces dernières jusqu’à la fin.

Il y a quelques jours, voici ce qu’il disait encore sur les entreprises de cryptomonnaies :

« Je n’ai jamais vu un domaine qui soit autant basé sur des sentiments et pas réellement sur des fondamentaux. […] C’est un secteur qui est construit autour du non-respect des règles. Je suis fier de ce que nous avons fait. […] Je pense qu’il y a encore du travail à faire. »

Il se murmure qu’avant son départ, Gary Gensler aurait placé quelques fidèles à des postes clés de la SEC, afin qu’ils continuent son combat contre l’écosystème crypto. Mais ces derniers pourraient faire face à un nouveau directeur bien plus ouvert au secteur.

Le nouveau directeur de la SEC est plus ouvert aux cryptomonnaies

Paul Atkins, avocat de formation, a en effet été nommé par Donald Trump. Il a certes déjà critiqué le secteur des cryptomonnaies, en particulier l’usage spéculatif qui en est fait. Mais il est bien plus mesuré que son prédécesseur, considérant que la blockchain est une technologie d’avenir.

Il avait ainsi rejoint en 2020 un groupe de lobbying pour promouvoir le secteur des cryptomonnaies. Il avait par ailleurs ouvertement critiqué la SEC ces dernières années, lui reprochant d’aller trop loin dans sa fièvre de régulation.

Le changement de direction à la SEC constitue donc une petite révolution en soi, peut-être autant que l’arrivée d’un président « pro-crypto » aux États-Unis. C’est en effet la SEC qui a un pouvoir réel de régulation, et l’on sait qu’elle l’a utilisé à tort et à travers ces dernières années. Les premières décisions de Paul Atkins seront donc vues comme particulièrement symboliques.

