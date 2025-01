« Beaucoup ne survivront pas » – Gary Gensler lance un dernier avertissement avant son départ de la SEC

Un dernier baroud d’honneur ? Le directeur de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, a une dernière fois dit tout le mal qu’il pensait des cryptomonnaies. Il quittera ses fonctions dans moins d’une semaine, laissant la place à un nouveau directeur moins hostile au secteur.

Gary Gensler critique une dernière fois les cryptomonnaies

On ne sait pas encore quel poste occupera Gary Gensler une fois son départ de la SEC acté, mais il restera sans doute dans les annales comme le régulateur ayant attaqué le plus férocement l’écosystème des cryptomonnaies. Et avant de partir, il s’est livré à de dernières déclarations fracassantes, comme une forme d’avertissement pour l’administration Trump qui débarque prochainement.

Au micro de Bloomberg, le directeur de la SEC a en effet clarifié une dernière fois son positionnement à l’égard des sociétés crypto, qu’il juge toujours inutiles :

« Je n’ai jamais vu un domaine qui soit autant basé sur des sentiments et pas réellement sur des fondamentaux. »

💡 Notre guide pour acheter des cryptomonnaies simplement

Selon Gary Gensler, l’immense majorité des projets liés aux cryptomonnaies ne sont pas voués à survivre, dans ce qu’il décrit comme une version accélérée du capital-risque :

« Ces 10 000, 15 000 projets, beaucoup ne survivront pas. […] Il y a aussi un grand nombre de pump and dump et d’autres choses. »

Le directeur de la SEC note également que « les Sam Bankman-Fried, les CZs [Changpeng Zhao NDLR] et les Do Kwon » sont désormais en prison, et qu’ils ont laissé derrière eux des dizaines de milliards de dollars perdus par les investisseurs.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La SEC sous une nouvelle administration

Si le prochain directeur de la SEC, Tim Scott, aura un positionnement plus favorable aux cryptomonnaies, Gary Gensler n’est pas parti sans essayer de faire perdurer sa politique très stricte. Il aurait nommé des avocats particulièrement fermes avec les cryptos à des positions clés au sein de la SEC, afin que son héritage continue après son départ.

Dans l’actualité – Les milliards de dollars de Bitcoins (BTC) saisis par les États-Unis sur le point d’être vendus ?

Par ailleurs, interrogé par Bloomberg sur ce qu’il retient de ces dernières années, Gary Gensler se montre particulièrement fier du travail accompli :

« C’est un secteur qui est construit autour du non-respect des règles. Je suis fier de ce que nous avons fait. […] Je pense qu’il y a encore du travail à faire. »

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Source : Bloomberg via YouTube

Image : Third Way Think Tank via Flickr (CC BY-NC-ND)

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital