Gagnez des PEPE tous les jours avec Binance – Comment participer à cet événement ?

Jusqu'au 26 mars 2025, les utilisateurs de la plateforme crypto Binance France peuvent gagner des tokens PEPE chaque jour en se connectant à l’application. Comment être éligible à cet événement ?

Un événement Binance pour remporter des PEPE quotidiennement

Jusqu'au 26 mars 2025, Binance organise un événement réservé aux utilisateurs français permettant de gagner jusqu'à 100 PEPE par jour, simplement en se connectant et en tradant. Au total, un pool de 260 000 000 PEPE est mis en jeu pour récompenser les participants.

Chaque jour, en effectuant les actions requises, vous pouvez donc recevoir jusqu'à 100 PEPE par mission, soit au total 200 PEPE par jour pendant toute la durée de la campagne. Toutefois, l'offre est limitée aux 20 000 premiers utilisateurs.

Connectez-vous quotidiennement à Binance et tradez pour gagner des PEPE

Comment accéder à la campagne ?

Pour accéder à la page dédiée de l’événement et pouvoir gagner des PEPE :

Sur ordinateur : cliquez sur la page d’activité ;

: cliquez sur la page d’activité ; Sur mobile : cliquez sur la page d’activité ou cliquez sur la bannière disponible dans l’application en page d’accueil (disponible pour les utilisateurs Binance France dont l’application est en français).

Comment participer ?

L'événement est ouvert à tous les utilisateurs de Binance France dont le compte est vérifié (KYC), et sous réserve de certaines conditions disponibles ici.

Mission 1

Pour recevoir 100 PEPE par jour, voici les étapes à suivre :

Connectez-vous à Binance ;

Rendez-vous sur cette page dédiée à l’activité et cliquez sur « Commencer » pour valider la première mission ;

Recevez vos récompenses dans le centre de récompenses (elles apparaîtront après 24h à 48h).

Mission 2

Rendez-vous sur cette page dédiée à l’activité ;

Cliquez sur « Trader des cryptos » puis effectuez un trade d'au moins 5 $ sur Binance Convert, Spot ou Margin ;

Recevez vos récompenses dans le centre de récompenses (elles apparaitront après 24h à 48h).

👉 Retrouvez notre avis sur la plateforme crypto Binance

Les PEPE gagnés seront distribués dans le centre de récompenses de Binance où il est indispensable de les réclamer pour les gagner. Un délai de 24 à 48 heures peut être nécessaire pour que les PEPE apparaissent dans votre centre de récompense une fois que vous avez réalisé les missions.

Cet événement est une excellente opportunité pour les utilisateurs français de Binance d'accumuler des PEPE. Une simple connexion à l’application ou un simple trade d'au moins 5 $ suffisent à recevoir 100 PEPE par jour.

Publicité - Investir comporte des risques

Pour en savoir plus et lire les conditions générales, cliquez ici. L'utilisation des actifs numériques comporte des risques. Veuillez noter que (i) les actifs numériques sont des actifs volatils et peuvent être inappropriés pour vous et votre profil, de sorte que vous ne devez investir que dans des produits qui vous sont familiers et dont vous comprenez les risques (ii) les actifs numériques peuvent inclure un risque de perte en capital et un risque de perte de valeur de votre capital et (iii) les rendements passés ne sont pas un indicateur fiable des rendements futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et Binance n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, consultez les conditions d'utilisation de Binance et son avertissement sur les risques.

