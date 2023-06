Frax Finance annonce Fraxchain, une blockchain de seconde couche

Le protocole de finance décentralisée Frax Finance, connu pour émettre plusieurs stablecoins décentralisés, a annoncé une nouvelle étape majeure de son développement. D'ici la fin de l'année 2023, Frax Finance inaugurera Fraxchain, sa propre solution de seconde couche d'Ethereum.

Frax Finance annonce sa layer 2

L'écosystème du protocole de finance décentralisée (DeFi) Frax Finance continue de s'étendre et se diversifier. Dans le sillage du succès de ses stablecoins, notamment le frxETH, l'équipe de Frax a annoncé le lancement d'une blockchain de seconde couche : Fraxchain.

Vraisemblablement, cette solution de niveau 2 sera orientée vers la création d'une plateforme de smart contracts adaptée aux nouveaux usages et aux besoins de la DeFi. Interrogé au micro de nos confrères de The Block, Sam Kazemian, fondateur de Frax, a expliqué :

« Fraxchain représente essentiellement l'aboutissement de l'ensemble de l'écosystème Frax et de toute la traction et les utilisateurs que nous avons acquis. »

En effet, le frxETH est le stablecoin ayant connu la croissance la plus rapide depuis son lancement. En l'espace de huit mois seulement, il est passé de 0 à 393 millions de dollars de capitalisation boursière, notamment grâce à la mise à jour Shanghai d'Ethereum et à l'engouement grandissant pour les solutions de liquidity staking.

À l'heure actuelle, Frax Finance est l'un des protocoles de DeFi les plus complets et innovants. Trois stablecoins sont proposés : FRAX (adossé au dollar américain), FPI (adossé à un panier de bien de consommation, donc lié à l'inflation) et frxETH (un token de liquidity staking).

De surcroît, Frax propose Fraxswap, un Automated Market Maker (AMM), Fraxlend, une plateforme de prêt et d'emprunt et enfin Fraxferry, un bridge permettant d'échanger les stablecoins de son écosystème entre plusieurs blockchains.

Que sait-on de Fraxchain ?

À l'heure actuelle, nous ne disposons pas de nombreux détails au sujet de Fraxchain. En effet, la révélation a été faite dans le cadre d'un podcast organisé par Flywheel DeFi, durant lequel le fondateur de Frax Finance, Sam Kazemian, a annoncé en exclusivité cette nouvelle blockchain.

Il semblerait que Fraxchain soit une solution hybride de Rollup, combinant une architecture de type Optimistic Rollup (utilisée par Arbitrum ou Optimism) avec des Zero-Knowledge Proof (ZKP). Le token servant de gas pour les transactions sera le frxETH, ce stablecoin adossé à l'Ether (ETH).

L'ambition est à la fois d'offrir aux développeurs un environnement de code facile à prendre en main et également la fluidité, la sécurité et la décentralisation qu'offrent les ZK Rollups pour les utilisateurs finaux.

D'ailleurs, il pourrait être prévu d'implémenter un nouveau mécanisme récompensant encore plus fortement les détenteurs de tokens veFXS. Similaire à la fameuse EIP-1559, celui-ci permettrait de brûler les frais de transaction afin de les redistribuer aux détenteurs du token veFXS.

Pour finir, Fraxchain intégrera des séquenceurs décentralisés. Ceux-ci sont des nœuds spécialisés chargés d'agréger les transactions en lots sur un réseau de type Rollup. Selon Sam Kazemian, cette caractéristique différenciera Fraxchain des autres solutions de couche 2 sur Ethereum, qui dépendent généralement d'un seul séquenceur.

Source : Podcast Flywheel DeFi

