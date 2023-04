Hier soir, le gouvernement a surpris tout le monde en faisant usage de l'article 49.3 de la Constitution française pour faire du Bitcoin (BTC) une nouvelle monnaie nationale de la France. Cette décision inattendue a été prise sans aucun débat parlementaire ni consultation publique, et a immédiatement provoqué des réactions mitigées dans tout le pays.

La France adopte le Bitcoin après un 49.3

Suite au recours à l'article 49.3 de la Constitution française par la Première ministre Élisabeth Borne, c'est au tour de la France, à la surprise générale, d'adopter le Bitcoin (BTC) en tant que monnaie légale aux côtés de l'euro.

L'article 49.3 est un mécanisme constitutionnel qui permet au gouvernement de faire adopter un projet de loi sans passer par un vote au Parlement, en engageant la responsabilité du gouvernement sur ce texte. Cette décision a été prise en raison de la complexité du sujet et de la nécessité de réagir rapidement pour favoriser l'adoption du Bitcoin en France.

Cependant, cette action a été critiquée par certains membres de l'opposition, qui ont dénoncé l'utilisation de l'article 49.3 pour imposer une telle mesure sans débat au Parlement. Ils ont également exprimé des préoccupations quant à la sécurité des transactions en cryptomonnaie et à la stabilité financière du pays.

Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a salué cette décision historique comme étant « un pas important pour la France dans la modernisation de son économie ». Il a ajouté que le gouvernement avait travaillé en étroite collaboration avec les acteurs de l'industrie des cryptomonnaies pour s'assurer que cette transition se déroule sans accroc.

En effet, le Bitcoin devra désormais être accepté par tous les commerces et entreprises, et pourra être utilisé pour payer les impôts et les taxes.

Le gouvernement estime que l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie ayant cours légal est une décision nécessaire pour s'adapter aux changements de l'économie mondiale. Cette décision place la France à la pointe de l'innovation en matière de cryptomonnaies, et pourrait bien entraîner un changement majeur dans les habitudes de consommation de la population française.

De plus, cela stimulera sans aucun doute l'adoption de la cryptomonnaie dans d'autres pays européens et encouragera d'autres gouvernements à suivre l'exemple de la France.

Un airdrop de BTC pour tous les ménages français

En parallèle, un portefeuille numérique uniquement dédié au Bitcoin et compatible avec le Lightning Network sera dans un futur proche disponible. Baptisé « Portefeuille Numérique Citoyen », il sera accessible sous la forme d'une application depuis un smartphone et d'une extension sur navigateur Web. Ce portefeuille numérique, que seuls les citoyens français pourront utiliser, permettra de stocker, d'envoyer et de recevoir des BTC en toute sécurité.

Le gouvernement a également annoncé que chaque ménage en France recevra une allocation unique de 0,005 BTC (environ 130 euros à l'heure de l'écriture de ces lignes) sur leur Portefeuille Numérique Citoyen. Cette mesure a été prise dans le but de faciliter l'adoption de la cryptomonnaie et de stimuler l'économie numérique en France.

Selon les dernières données de l'Insee, il y a environ 29,5 millions de ménages en France. Cela signifie que le gouvernement distribuera un total de 147 500 BTC (environ 3,8 milliards d'euros) dans le cadre de cette initiative.

Pour accumuler une telle quantité de BTC, qui représente tout de même 0,7% de tous les BTC qui seront à jamais émis, la France a multiplié depuis plus de 5 ans les achats de BTC répartis sur un très grand nombre d'adresses Bitcoin, afin de rester sous les radars des analystes.

Alors que cela fait le bonheur des maximalistes, l'adoption du Bitcoin par la France en tant que monnaie ayant cours légal fait le malheur de ses détracteurs. Ceux qui avaient pour habitude d'affirmer que « le Bitcoin n'est pas une monnaie » auront maintenant bien du mal à défendre leurs idées.

Source : Communiqué🐟

