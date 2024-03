France : Digital Service dévoile DIGYCODE, son application pour acheter des cryptos dans les commerces de proximité

Découvrez DIGYCODE, la nouvelle application tout-en-un de la startup française Digital Service, offrant un éventail de services crypto novateurs. Avec DIGYCODE, vous pouvez désormais acheter des cryptomonnaies via carte bancaire ou même en espèces dans plus de 5 000 points de vente physiques en France.

Digital Service lance DIGYCODE, l'application tout-en-un pour les investisseurs crypto

Digital Service, une startup française basée à Toulouse, vient d'annoncer le lancement de DIGYCODE, son application tout-en-un proposant à la fois un exchange de cryptomonnaies, un wallet et un service d'achat de cryptos dans des points de vente physiques.

L'application DIGYCODE permet d'acheter des cryptomonnaies via carte bancaire, mais également à travers son service novateur « cash-to-crypto ». Déjà disponible dans plus de 5 000 commerces de proximité en France (Métropole et DROM COM), ce service permet d'acheter de la crypto à partir d'un euro dans des points de vente physiques partenaires.

Une nouveauté qui permet donc d'acheter des cryptomonnaies en espèces et qui ouvre la voie à un nouveau modèle pour les points de vente acceptant DIGYCODE, comme l'a souligné Alexandre de Sagazan, PDG de Digital Service :

« Nous sommes heureux de pouvoir faciliter la vie des futurs acquéreurs et de nos utilisateurs en ouvrant DIGYCODE aux services de proximité, tout en participant à la transformation du modèle de ces commerces en proposant des services complémentaires. »

Le parcours des investisseurs crypto, pas toujours aisé en France, se voit simplifié par l'implémentation de services financiers traditionnels directement au sein de l'application DIGYCODE.

Effectivement, alors qu'un grand nombre d'établissements bancaires se montrent fermés à l'achat de cryptomonnaies pour leurs clients, DIGYCODE propose un compte de paiement avec IBAN français.

Une carte de paiement dédiée sera également bientôt disponible pour complémentariser son offre et ainsi offrir un bouquet de services complet aux investisseurs.

Digital Service, une startup française pionnière

Créé en 2016 à Toulouse, Digital Service s'inscrit comme pionnier dans les services relatifs aux cryptomonnaies en France. La société est ainsi enregistrée en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) depuis 2021.

La startup compte d'ores et déjà des milliers de clients, qui ont pu acheter, vendre et conserver des cryptomonnaies de premier plan tels que le Bitcoin, l'Ether, l'AVAX d'Avalanche, le XTZ de Tezos et des dizaines d'autres actifs.

Son service DIGYCODE est par ailleurs complémentaire de Zebitex, son exchange de cryptos. Ainsi, Digital Service est aujourd'hui en mesure de proposer à la fois une plateforme convenant aux traders et à la fois une application accessible à tous les profils d'investisseurs :

« DIGYCODE représente une nouvelle ère de la finance numérique et va tenter de réconcilier la finance traditionnelle et les actifs digitaux. »

Dans un mail transmis à Cryptoast, Alexandre de Sagazan a indiqué que Digital Service, à l'époque où elle proposait des coupons d'achat de Bitcoin dans les magasins de proximité, avait subi les retombées de mesures prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à cause d'un concurrent sur ce segment de marché qui n'avait pas mis en place son dispositif anti blanchiment LAB-FT, pourtant obligatoire.

« Cela nous a permis de développer et de proposer aujourd'hui DIGYCODE, qui, grâce à son application, offre une sécurité accrue et une meilleure expérience, » précise-t-il.

Pour en savoir plus sur DIGYCODE, retrouvez une courte présentation vidéo de l'application.

Source : communiqué de presse

