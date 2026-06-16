La France annonce 650 millions de dollars d’investissement dans l’IA pour moderniser ses administrations

À la veille de l’ouverture de VivaTech 2026 à Paris, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé ce mardi un plan d’investissement massif dans l’intelligence artificielle, d’un montant de 650 millions d’euros. L’ambition est de proposer des solutions « made in France », notamment pour moderniser les administrations.

655 millions d’euros supplémentaires pour l’IA en France

Comme vient de l’annoncer le Premier ministre Sébastien Lecornu, le programme public France 2030 consacrera 655 millions d’euros supplémentaires au développement de l’intelligence artificielle (IA). Les fonds iront soutenir les infrastructures, les capacités de calcul, la recherche, les entreprises et les filières industrielles.

Le Premier ministre a formulé trois ambitions : que cette révolution profite aux Français, protège la souveraineté nationale et renforce les services publics.

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L’annonce intervient dans un contexte de tension géopolitique marqué : Sébastien Lecornu a également révélé que la DGSI avait décidé de rompre son contrat avec le géant américain de l’analyse de données Palantir, dont le cofondateur Peter Thiel est proche de Donald Trump. La France souhaite donc plus d’autonomie par rapport aux colosses d’outre-Atlantique. Le timing par ailleurs n’est pas anodin. VivaTech 2026, qui ouvre ses portes le 17 juin à Paris, réunira cette année plus de 13 500 startups issues de 174 pays et devrait accueillir plus de 180 000 visiteurs. De quoi faire passer un message : la France se positionne et souhaite accélérer.

Un assistant souverain pour un million d’agents publics

Au-delà du montant investi, la manière dont l’IA sera déployée est nouvelle pour la France. Sébastien Lecornu a annoncé la mise en place d’un assistant conversationnel souverain commun pour tous les agents publics, accessible à environ un million d’agents de la fonction publique de l’État. L’outil serait conçu pour assister les fonctionnaires dans leurs tâches quotidiennes : il est notamment censé fluidifier la gestion de certaines procédures judiciaires ou encore aider les enseignants-chercheurs dans le cadre de leurs appels à projets.

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Le coût de déploiement de cet assistant est estimé à environ 700 000 euros. Le gouvernement prévoit également un assistant santé publique sur Ameli d’ici la fin de l’année et une nouvelle plateforme pour faciliter l’accès aux données publiques. En bref, la France souhaite intégrer de manière poussée l’IA à ses principales administrations. Là aussi, l’accent mis sur la souveraineté de l’outil. Sébastien Lecornu répond ainsi directement aux préoccupations soulevées par la dépendance aux grands modèles américains.

Là aussi, le timing est important : l’épisode Anthropic, qui a suspendu l’accès à ses modèles phares sur ordre du gouvernement américain la semaine dernière, a rappelé que l’accès à l’IA de pointe peut être coupé du jour au lendemain. La France semble donc en avoir tiré des conclusions concrètes.

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Source : France Info

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