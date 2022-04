Fractal, la plateforme de NFTs de Justin Kan, embraye avec une levée de fonds à 35 millions de dollars

Fractal démarre avec 35 millions de dollars

La plateforme de tokens non fongibles (NFTs) Fractal, co-fondée par Justin Kan, l'un des fondateurs de la plateforme de streaming Twitch, a annoncé avoir levé 35 millions de dollars en tant que capital d'amorçage.

Le tour de table a été mené par Paradigm et Multicoin Capital, en plus de la participation de nombreux autres investisseurs comme Solana Labs, Animoca Brands, Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures ou encore Play Ventures. Des personnalités ont également participé, comme le PDG de Terra (LUNA), Do Kwon ou Mark Pincus, le créateur de Zynga.

Parallèlement à cet apport de capital, nous apprenons que Matt Huang, le co-fondateur de Paradigm, rejoint le conseil d'administration de Fractal.

Ce financement intervient après la très récente annonce de lancement de Fractal le 30 décembre 2021, et sera mis à profit pour recruter de nouveaux ingénieurs (des postes avec de l'expérience en langages Rust, Solidity et React sont déjà disponibles), recruter et accompagner des développeurs gaming, ainsi que pour développer un écosystème GameFi global.

Lancée en février dernier, la plateforme de NFTs dédiés au gaming prend place sur la blockchain Solana (SOL). Pour Justin Kan, a qui l'on doit la plateforme de streaming à succès mondial Twitch, le futur du gaming sera sur les blockchains :

« Il existe déjà une longue tradition d'achat de biens virtuels et d'objets in-game sur Internet, c'est juste que ce n'étaient pas encore des NFTs. L'idée de mettre ça sur une blockchain et d'en faire une forme de propriété à long terme est, pour moi, une prochaine étape évidente. C'est clair que ça va arriver. »

Objectif : des partenaires de qualité

Le choix de la blockchain Solana pour se structurer n'est pas anodin pour l'équipe de Fractal. Effectivement, contrairement à des blockchains comme Ethereum (ETH), Solana permet d'effectuer des transactions ultra rapides, et ce pour un coût extrêmement faible, ce qui constitue des conditions idéales pour le gaming.

Selon le communiqué, Fractal vise l'excellence dans le choix de ses partenaires. Effectivement, le launchpad lancé par l'entreprise au mois de février dernier n'aurait accepté seulement que 5% des candidatures des différents projets gaming basés sur le système de NFTs.

Justin Kan explique qu'il est important pour la plateforme de ne s'associer qu'avec des studios de jeux vidéo qui « tiennent leurs promesses auprès des joueurs » :

« Alors que le monde des NFTs est truffé d'arnaques et d'escroqueries, notre objectif est de faire de Fractal la place d'échange de référence pour les meilleurs jeux blockchains et des titres Triple-A qui sortent. Nous avons appris que les meilleures sociétés de jeux vidéo veulent être sur une place de marché qui se consacre à répondre à leurs besoins. »

Fractal a déjà opéré de nombreux partenariats dans le secteur du gaming blockchain, notamment avec Tiny Colony, House of Sparta, Yaku Corp, MetaOps ou encore Psyker. À ce jour, toutes les ventes ont affiché sold out, et les ventes de NFTs relatives au jeu Tiny Colony ont déjà observé un volume de vente supérieur à 2 millions de dollars.

Selon Kan, la communauté de Fractal rassemble déjà plus de 100 000 personnes alors qu'elle n'en est qu'à ses premiers balbutiements.

Source : Medium

