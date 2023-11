Les hardware wallets en retard ? La fonction Theft Protection du wallet Zengo maximise la sécurité de vos cryptos

Plus que jamais, la sécurité de vos actifs numériques est une priorité absolue. Avec sa fonctionnalité Theft Protection, le portefeuille Zengo ajoute une 3e couche de sécurité au stockage de vos cryptomonnaies. Découvrez comment fonctionne la Theft Protection et ne craignez plus que quelqu'un ne vole vos actifs.

Qu'apporte la fonctionnalité Theft Protection de Zengo Pro ?

S'il y a bien un élément contrariant dans la vie de n'importe quel investisseur en cryptomonnaies, c'est le risque de vol, d'attaque ou de piratage. À chaque nouvel évènement de ce genre, nous mesurons à quel point il est important de sécuriser correctement ses actifs numériques.

Même un portefeuille matériel n'est pas infaillible : si un hacker parvient à dénicher votre phrase secrète ou à déchiffrer le code pin de votre portefeuille, vos cryptos sont à sa merci.

Face à ces enjeux de sécurité, le portefeuille Zengo s’accompagne maintenant d’une couche de sécurité supplémentaire pour offrir une protection optimale à vos cryptomonnaies, laquelle est absente des portefeuilles matériels traditionnels.

Ainsi, le portefeuille mobile Zengo propose désormais une fonctionnalité baptisée Theft Protection (Protection contre le vol en français).

Le nom traduit assez clairement l'ambition : protéger les cryptomonnaies des utilisateurs de Zengo contre n'importe quelle tentative de vol et de siphonnage de leur portefeuille.

La fonctionnalité Theft Protection est une couche supplémentaire qui s'ajoute à la haute sécurité proposée par défaut par le portefeuille Zengo. Celle-ci vous permet, si vous le souhaitez, d'imposer une vérification biométrique par reconnaissance faciale pour n'importe quelle opération réalisée sur le portefeuille.

Concrètement, pour réaliser un retrait de cryptomonnaies ou pour interagir avec une application décentralisée sur la blockchain, il faudra vérifier vos données biométriques en direct (avec une technologie qui n'a jamais été piratée, qui est utilisée par des entreprises du Fortune 500 et qui a fait l'objet d'un bug bounty de 600 000 $).

Il s'agit d'une étape supplémentaire qui réduit drastiquement les risques de vol si un individu parvient à mettre la main sur votre portefeuille.

De surcroît, la fonctionnalité est totalement programmable à votre guise. Vous décidez de la limite de montant de transactions à partir de laquelle vous souhaitez que la Theft Protection se déclenche. Évidemment, vous pouvez choisir la sécurité maximale et l'imposer à chaque opération.

Notez que cette fonctionnalité est compatible avec toutes les blockchains prises en charge par Zengo et qu'il est également possible de l'utiliser pour des tokens non fongibles (NFT) et l'interaction avec des protocoles de la finance décentralisée (DeFi).

👉 Découvrez notre avis et test sur Zengo, le portefeuille ultime pour sécuriser ses cryptomonnaies

Bénéficiez d'un service premium avec Zengo Pro

La Theft Protection est l'une des nombreuses fonctionnalités incluses dans l'offre Zengo Pro. Cette version améliorée du portefeuille est disponible sous deux formules : un abonnement mensuel à 9,99 $ et un abonnement annuel à 69,99 $, ce qui revient à 5,83 $ par mois.

Parmi les différents services de Zengo Pro, il existe également un « pare-feu Web3 » qui vous protège contre les hacks ou les tentatives de phishing lors de votre aventure dans l'univers du Web3. Ce n'est pas tout, puisqu'il est désormais possible de préparer le futur de ses cryptomonnaies avec le Legacy Transfer, qui permet de choisir la manière de les transmettre à ses héritiers.

À l'heure actuelle, Zengo fait partie des portefeuilles les plus sécurisés de l'industrie. Grâce à la technologie du calcul multipartite sécurisé (MPC), il permet de ne plus avoir à conserver de clé privée tout en bénéficiant d'une sécurité d'un niveau institutionnel.

De plus, Zengo réunit déjà 1 million d'utilisateurs à travers le monde et depuis sa création, aucun cas de hack ou de vol de cryptomonnaies n'a été reporté pour ce portefeuille.

💡 En savoir plus sur Legacy Transfer : l'outil pour préparez sereinement l'héritage de vos cryptomonnaies

Comment fonctionne la Theft Protection ?

En s’abonnant à Zengo Pro, vous débloquerez une série de fonctionnalités, dont la « Protection contre le vol d'actifs ». Pour cela, vous devrez vous rendre dans l'onglet sécurité des paramètres de l’application Zengo pour activer l'authentification multifactorielle (MFA).

Ensuite, vous pourrez ajuster les paramètres de cette option selon vos besoins. Définissez une limite minimale à partir de laquelle chaque opération nécessitera une vérification biométrique de votre visage. Cela peut être à partir de 50 dollars, 500 dollars, 5 000 dollars, ou bien pour l'ensemble de vos opérations.

Pour terminer, vous pouvez activer cette fonctionnalité pour toutes les interactions avec la blockchain. En effet, Zengo est un wallet qui peut être utilisé pour interagir avec des applications décentralisées et des protocoles sur de nombreuses blockchains et il est donc aussi indispensable de sécuriser autant que possible ce type d'opérations particulièrement à risque. Pour en savoir plus sur la Theft Protection, retrouvez une foire aux questions complète sur le site Web de Zengo.

👉 Visionnez aussi notre présentation vidéo de Zengo sur YouTube :

