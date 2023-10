Vous êtes-vous déjà demandé comment vos cryptomonnaies seront transmises à votre famille dans le futur ? Découvrez Legacy Transfer, la nouvelle fonctionnalité du portefeuille de cryptomonnaies Zengo qui vous permet de préparer l'héritage de vos actifs numériques.

Zengo Pro ajoute le Legacy Transfer

Si vous êtes un investisseur en cryptomonnaies, vous vous êtes certainement déjà demandé ce qu'il adviendrait de vos actifs numériques en cas de problème. Comment votre famille pourrait-elle récupérer vos cryptomonnaies si vous n'êtes plus présent pour leur communiquer la procédure à suivre ainsi que vos clés privées ?

Sachez qu'une solution à cette problématique majeure est maintenant proposée par le portefeuille numérique Zengo.

Baptisée Legacy Transfer, littéralement « transfert d'héritage », cette nouvelle option permet de préparer le futur de vos cryptomonnaies.

Le Legacy Transfer profite de la haute sécurité du portefeuille Zengo tout en facilitant la transmission de cryptomonnaies aux héritiers désignés

De plus, cette fonctionnalité est une première dans l'industrie des portefeuilles self-custodial, démontrant une fois de plus l'engagement de Zengo envers l'innovation et la protection des investisseurs.

En intégrant cette option, Zengo change fondamentalement la façon dont les gens envisagent l'investissement en cryptomonnaies. Il ne s'agit plus simplement d'une décision financière à court terme ou d'une réflexion sur la valeur future d'un actif ; il s'agit maintenant d'un investissement qui peut bénéficier à une génération future, même après le décès de l'investisseur.

Le Legacy Transfer est l'une des nombreuses fonctionnalités disponibles dans l'offre Zengo Pro. Cette version améliorée du portefeuille numérique est proposée à deux tarifs distincts : un abonnement mensuel à 19,99 $ et un abonnement annuel à 199,99 $, ce qui revient à 16,67 $ par mois.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

En plus du Legacy Transfer, l'offre Zengo Pro comprend la fonctionnalité « Asset Theft Protection », une protection avancée sur les transferts de fonds et un pare-feu contre les hacks, les attaques et les vols de cryptomonnaies qui se multiplient dans l'écosystème Web3.

Pour rappel, Zengo est un portefeuille ultra-sécurisé permettant de stocker et d'échanger des cryptomonnaies, sans avoir à conserver de clé privée mais tout en bénéficiant d'une sécurité de niveau institutionnel. Cela est rendu possible grâce à une technologie encore peu exploitée, le calcul multipartite sécurisé (MPC).

Cette branche de la cryptographie, jusqu'alors réservée aux portefeuilles de plusieurs centaines de millions de dollars, a été mise à disposition des investisseurs particuliers par les équipes de Zengo. Concrètement, cela permet à l’utilisateur de ne jamais avoir à révéler sa clé privée, tout en conservant un contrôle total sur ses actifs.

👉 Tout savoir sur Zengo, le portefeuille ultra-sécurisé qui facilite la navigation dans le Web3

Comment fonctionne le Legacy Transfer de Zengo ?

Vous l'aurez compris, le Legacy Transfer a pour ambition de prévenir la perte de vos cryptomonnaies en cas de disparition. Pour ce faire, il faut souscrire à Zengo Pro et suivre quelques étapes afin de constituer votre héritage.

Pour commencer, il faudra choisir un destinataire qui recevra vos cryptomonnaies. Notez que celui-ci n'a pas l'obligation d'être abonné à Zengo Pro, mais doit toutefois son propre portefeuille Zengo pour la réception des fonds.

Ensuite, vous devrez définir une durée d'inactivité entre 3 mois et 2 ans. Chaque fois que vous ouvrirez l'application Zengo, ce compteur sera remis à zéro. Néanmoins, si ce dernier dépasse votre limite, ce sera l'élément déclencheur du transfert de vos actifs numériques vers votre héritier.

Aperçu de la programmation d'un Legacy Transfer sur Zengo Pro

Afin de finaliser l'opération, le bénéficiaire devra accepter son nouveau rôle en validant dans son propre portefeuille Zengo. Une fois que c'est fait, celui-ci recevra un fichier d'héritage qui lui permettra de découvrir les différentes opérations à réaliser pour récupérer les cryptomonnaies lui étant destinées.

Notez toutefois que ce document ne lui sera d'aucune utilité (à lui, ou à un hacker) tant que la durée d'inactivité n'a pas été dépassée, enclenchant ainsi le début de la procédure. Pour en savoir plus sur le Legacy Transfer, retrouvez une foire aux questions complète sur le site Web de Zengo.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

👉 Visionnez aussi notre présentation vidéo de Zengo sur YouTube :

