Un nouveau record de prix est-il possible dès cette semaine pour le Bitcoin ? Analyse du BTC du 4 mars 2024

De retour à 65 000 $ et donc à seulement 6% de son ATH (All Time High), le Bitcoin est-il sur le point de réaliser un nouveau record de prix historique dès cette semaine ? Le point dans cette analyse BTC du lundi 4 mars 2024.

Nous sommes le lundi 4 mars 2024 et la valeur du Bitcoin (BTC) s'échange autour des 65 000 $.

Alors qu'il a poursuivi sa hausse durant toute la semaine dernière, le Bitcoin est de retour sur le haut de son range, prêt à réaliser un nouveau record de prix.

Aurons-nous un nouvel ATH de la cryptomonnaie cette semaine ? Faisons tout d'abord le point sur sa progression.

Le BTC est en plein rallye haussier

Plus que 6,33% de hausse sépare le Bitcoin de son record de prix historique. Déjà en forte progression avec une performance de +51,09% sur les 30 derniers jours, il pourrait donc réaliser un nouvel ATH dès cette semaine s'il parvient à conserver sa tendance actuelle.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +5,47% +27,05% +51,09% ETH / Bitcoin -1,98% +14,49% +0,26%

La dominance du BTC face aux altcoins est stable à 54,31% tandis que l'ETH/BTC progresse de 14,49% sur la semaine.

Rejet ou record imminent pour le Bitcoin ?

C'est fait, le BTC se retrouve sur les niveaux de prix du top du précédent Bull Run. La dernière fois que le BTC se trouvait en haut de ce grand range, il était finalement lancé ensuite vers 2 années de chute.

La différence avec aujourd'hui, c'est que cette fois la cryptomonnaie a accumulé des liquidités durant de longues années, aussi bien via les retails que via les institutionnels avec les ETF, ce qui devrait lui permettre de partir beaucoup plus haut dans les prochains mois.

Graphique du cours du Bitcoin en Hebdomadaire (Weekly)

Les semaines à venir seront donc décisives. On le sait, le Bitcoin n'a encore jamais réalisé de record de prix avant son halving.

Cet événement doit arriver en avril prochain, ce qui pourrait laisser penser à une correction d'ici là, pourquoi pas en direction de son prochain support à 50 000 $ environ.

Malgré cela, le BTC pourrait surprendre en réalisant un ATH avant le halving, et donc poursuivre sa hausse avec le moins d'investisseurs possible, ce qui les ferait entrer bien plus tardivement que prévu dans la crypto.

Alors que la configuration reste indécise, le Bitcoin pourrait donc bien poursuivre sa hausse en direction des prochaines résistances données par l'outil extension de Fibonacci. Le premier est à 68 950 $ (1,414 et ATH actuel du Bitcoin), puis le second est à 79 865 $ environ (1,618 de Fibonacci).

En résumé, le Bitcoin va devoir percer le haut de son range en clôture hebdomadaire vers 65 000 $ pour partir sereinement en price discovery. En attendant, une correction reste à envisager.

Alors pensez-vous que le BTC parviendra à réaliser un nouveau record de prix cette semaine ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve demain pour une nouvelle analyse du Bitcoin (BTC).

Source : graphique BTC/USD par TradingView

