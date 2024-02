Au plus haut depuis 2021, le Bitcoin va-t-il regagner les 60 000 $ dans les prochains jours ? - Analyse du BTC du 27 février 2024

De retour sur des niveaux qu'il n'avait plus revisités depuis novembre 2021, le Bitcoin va-t-il parvenir à regagner les 60 000 $ dans les prochains jours ? Le point dans cette analyse BTC du mardi 27 février 2024.

Nous sommes le mardi 27 février 2024 et le prix du Bitcoin (BTC) a dépassé cette nuit les 57 300 $.

Alors que son prix se rapproche peu à peu de son record historique à 68 970$ environ (encore -16%), le BTC ne semble pas prêt de s'arrêter.

Jusqu'où peut donc s'envoler la cryptomonnaie ? Faisons tout d'abord le point sur sa progression.

Le BTC au plus fort depuis 2021

Avec sa poussée cette nuit au-dessus des 57 300 $, le Bitcoin réalise une très belle progression de +10,55% sur 7 jours et se retrouve sur des niveaux qu'il n'avait plus revisités depuis novembre 2021.

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT +0,06% +10,55% +8,69% ETH / Bitcoin -3,37% +11,45% +7,36%

La dominance du BTC face aux altcoins reste stable à 53,44% tandis que l'ETH/BTC progresse de 11,45% sur la semaine.

👉 Voici notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC) en 2024

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Aurons-nous un Bitcoin à 60 000 $ dans les prochains jours ?

Avec cette hausse fulgurante que réalise le BTC depuis l'année dernière, tout semble confirmer que la cryptomonnaie est bel et bien reparti dans un nouveau Bull Run.

Malgré un halving qui n'aura lien qu'en avril, le prix semble bien parti pour poursuivre son ascension dans les prochaines semaines.

Graphique du cours du Bitcoin en Journalier (Daily)

Suite à la cassure du canal haussier en jaune, le Bitcoin avait déclenché un objectif à 61 170 $. Tant qu'il ne réintégrera pas ce dernier, alors ce niveau semble largement atteignable.

En effet, le prix est largement orienté à la hausse, tout comme le nuage de l'indicateur Ichimoku qui fera office de support en complément à la Tenkan (en turquoise) et à la Kijun (en violet).

Tous les indicateurs sont donc au vert pour une continuation de cette belle remontée en direction de la zone psychologique des 60 000 $.

Un scénario baissier serait mis en place seulement si le prix venait casser le nuage à la baisse vers 45 000 $. Autant dire que pour le moment, on s'en éloigne de plus en plus.

👉 Envie d'en savoir plus sur vos altcoins préférés ? Rejoignez notre groupe premium Cryptoast Research dans lequel Tagado partage ses graphiques d'analyse chaque semaine.

Cryptoast Research : naviguer dans la crypto aux côtés d'experts

En résumé, le Bitcoin devrait poursuivre sa hausse en direction des 61 170 $ dans les prochains jours puisqu'il n'y a pas de résistance sur le chemin.

Alors pensez-vous que le BTC réussira à repasser les 60 000 $ en mars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve demain pour une nouvelle analyse du Bitcoin (BTC).

Source : graphique BTC/USD par TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.