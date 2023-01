Les financements du secteur des cryptomonnaies ont plongé de 42% en 2022

Les investisseurs seraient-ils découragés par la chute des cryptomonnaies ? Alors que les entreprises de l'écosystème multipliaient les levées de fonds pendant le bull run de 2021, la tendance semble s'être inversée lors de l'année 2022, où les sommes amassées ont diminué de 42%. Que peut-on retenir de ces données ?

Des financements en chute par rapport à 2022

Alors que l'année 2022 a été marquée par la chute des cours et l'effondrement des plus grands acteurs de l'écosystème des cryptomonnaies, l'euphorie de l'année précédente a laissé place à davantage de vigilance et de retenue de la part des investisseurs. En effet, les financements ont chuté de 42% entre 2021 et 2022, passant de 37 milliards de dollars à 21 milliards de dollars.

Ces informations, en provenance de l'agrégateur de données DeFiLlama, nous montrent qu'une forte corrélation existe entre le prix du Bitcoin (BTC) et les sommes récoltées lors des différents tours de table.

Ainsi, sur le dernier trimestre de 2021, lorsque le cours du Bitcoin a touché les 68 000 dollars, les quantités d'argent obtenues par les entreprises étaient au plus haut : plus de 17 milliards de dollars avaient été amassés sur les trois derniers mois de 2021, soit l'équivalent de 4/5 des 21 milliards de dollars levées durant toute l'année 2022.

Figure 1 - Financement mensuel dans le secteur des cryptomonnaies entre 2021 et 2022

Toujours en suivant cette corrélation, nous pouvons relever la lente chute des financements entre le premier et le dernier trimestre de 2022, passant respectivement de 8,7 milliards de dollars à 3 milliards de dollars. Dans le même temps, le cours du Bitcoin est passé de 47 000 dollars à 16 000 dollars : l'intérêt des investisseurs suit donc les performances de la reine des cryptomonnaies.

Les investissements ne connaissent pas l'hiver crypto

Malgré la chute des cours et les discours pessimistes qui en découlent, les investisseurs sont loin d'avoir abandonné le navire. En nous référant aux sommes levées lors du précédent cycle du marché des cryptomonnaies, nous remarquons une différence significative entre les investissements réalisés à la suite du bull market de 2017-2018, et ceux réalisés en 2022 :

Figure 2 - Financement mensuel dans le secteur des cryptomonnaies entre 2021 et 2022

Lors du précédent cycle, après avoir atteint un total de 3,3 milliards de dollars levés sur le seul mois de mars 2018, les investissements ont diminué jusqu'au mois de mars 2019, où seulement 190 millions de dollars avaient été récoltés.

Concernant le cycle actuel, tandis que le record de financement s'établit à 7 milliards de dollars sur le mois de novembre 2021, les levées de fonds se sont progressivement réduites durant l'année suivante : en novembre 2022, les tours de table ont accumulé 1,13 milliard de dollars.

En outre, malgré que la capitalisation du marché des cryptomonnaies soit passée de 3 000 milliards de dollars à 800 milliards de dollars, les financements réalisés en 2022 restent largement supérieurs aux années précédentes, 2018 inclus. Maintenant, reste à savoir si les investisseurs seront toujours au rendez-vous en 2023.

Source : Figure 1 et 2 - DeFiLlama

