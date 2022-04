Un film sur l’histoire d’Ethereum (ETH) va être produit par le réalisateur de Gladiator et Seul sur Mars

Un film sur Ethereum bientôt au cinéma

Camila Russo a annoncé que son livre The Infinite Machine, racontant l’histoire de la blockchain Ethereum (ETH) et de son fondateur, Vitalik Buterin, sera adapté en film :

news is out!! 🎬🎬 The GOAT Ridley Scott and his production company Scott Free, the makers of 🔥 Gladiator

🔥 Alien

🔥 Blade Runner

🔥 House of Gucci

🏆 Nominated for 80 Academy Awards 🚀🚀 Will produce @ETHMovie The Infinite Machine movie!!! WAGMAM ETHEREANS!!! — Camila Russo (@CamiRusso) April 21, 2022

L’écriture du film sera confiée à Shyam Madiraju et la société Scott Free Productions a quant à elle rejoint la production.

Celle-ci a été fondée en 1995 par Ridley Scott, le réalisateur à qui l’on doit Alien et Gladiator. Plus récemment, nous pouvons également citer Seul sur Mars avec Matt Damon ou The House of Gucci avec Lady Gaga.

La société de production de Ridley Scott compte notamment 100 nominations aux Emmy Awards pour 22 victoires.

Ce n’est pas la première fois qu’un projet cinématographique traite de la cryptomonnaie comme sujet. Par exemple, un documentaire indépendant sur Ethereum est, lui aussi, en production. Néanmoins, cette annonce est probablement la plus ambitieuse à ce jour et celle à même de toucher le plus de public.

Une adaptation d’un livre à succès

Le film se basera donc sur le livre The Infinite Machine paru en 2020 aux éditions HarperCollins. Écrit par Camila Russo, celle-ci est la fondatrice du média crypto The Defiant. Avant de se consacrer pleinement à l’univers blockchain, elle était journaliste pendant 7 ans chez Bloomberg, jusqu’en 2019.

Le livre raconte comment Vitalik Buterin a su convaincre, à l’âge de 19 ans, toute une équipe pour fonder avec lui, ce qui est aujourd’hui la deuxième cryptomonnaie la plus capitalisée du marché, grâce à la technologie révolutionnaire des smart contracts.

Camila Russo s’est exprimée au sujet de cette adaptation sur grand écran :

« C’est incroyablement excitant d’avoir Ridley Scott et l’équipe de Scott Free qui produisent le film […] à nos côtés. Je ne peux pas imaginer une meilleure équipe pour transformer l’histoire fascinante des personnes derrière la technologie la plus révolutionnaire depuis Internet, en un long métrage qui captivera le cœur de notre génération. »

Le projet n’étant qu’à ses prémices, nous n’avons à ce jour aucun calendrier concernant la production ni aucune information sur le casting. Mais nul doute qu’un film sur Ethereum, produit avec une telle équipe, pourrait donner un énorme coup de projecteur à notre écosystème.

