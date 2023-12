Feel Mining : investissez intelligemment dans le minage de Bitcoin (BTC) en prévision du halving

Avec l'arrivée imminente du prochain halving de Bitcoin, il est essentiel que les mineurs de BTC puissent accéder à des solutions de minage aux coûts énergétiques compétitifs. À cet effet, l’entreprise française Feel Mining vient de dévoiler de nouvelles opportunités de minage de Bitcoin aux Émirats arabes unis à des prix attractifs.

Feel Mining dévoile sa nouvelle solution de minage de Bitcoin

Feel Mining, acteur de premier plan dans le secteur du minage de cryptomonnaies en France, lève le voile sur une nouvelle offre destinée aux futurs ou actuels mineurs de Bitcoin.

La société, spécialisée dans le minage de cryptos et les solutions de staking DeFi, vient de finaliser la construction d'un bâtiment d'environ 1 000 machines de minage aux Émirats arabes unis. Ce nouveau complexe totalise une puissance de 3 MW, et a déjà trouvé un propriétaire pour presque chacun de ses ASICs de minage.

Cette nouvelle infrastructure permet à Feel Mining de proposer un tarif quasiment imbattable de 0,029 €/kWh sur ses nouvelles machines de minage, ce qui a déjà motivé de nombreux mineurs à s'orienter vers sa solution. Mais Feel Mining ne compte pas s'arrêter là, et prévoit de faire sortir de terre 4 nouvelles infrastructures équivalentes dans le courant de l'année 2024.

Pour cette nouvelle offre, Feel Mining propose l'achat et l'hébergement de machines Antminer S19 d'une puissance de 86 TH/s, les autres modèles n'étant pas encore éligibles pour ces nouvelles infrastructures.

Cela signifie que Feel Mining s'occupe de l'entretien de votre matériel et que vous en êtes intégralement propriétaire. D'ailleurs, dans le cas où vous souhaiteriez récupérer votre ASIC de minage, Feel Mining vous restituera votre machine sous réserve du respect de certaines conditions.

Une énergie verte et économique

Les installations de Feel Mining se trouvent au cœur du désert d'Al Dhafra, non loin d'Abu Dhabi et à proximité de la plus grande centrale photovoltaïque au monde.

Dotée d'une capacité de plus de 2 gigawatts, cette centrale solaire déploie plus de 4 millions de panneaux solaires photovoltaïques bifaces sur une étendue de 21 km2.

En raison des conditions climatiques de la région, caractérisées par des températures élevées et une humidité persistante en été, les machines sont périodiquement mises hors service et sont donc opérationnelles 10 mois sur 12.

Cette période d'inactivité planifiée offre à l'équipe locale l'opportunité de procéder à un entretien méticuleux des ASICs, contribuant ainsi au bon état général du parc matériel et des infrastructures pendant que vous récoltez les rendements offerts par le minage.

Le reste de l'année, malgré l'emplacement en plein désert, les températures stables oscillent entre 25 et 35 °C, ce qui permet une exploitation tout à fait normale, conformément aux recommandations du fabricant d’ASICs Bitmain.

Aperçu des quelques 4 millions de panneaux photovoltaïques à proximité du complexe de minage Feel Mining

Pour rester compétitifs, il est essentiel pour les mineurs d'avoir accès à des solutions de minage proposant un coût énergétique le plus bas possible. Effectivement, dans ce secteur d'activité, le prix du kilowattheure vient directement influer sur la plus-value générée par les mineurs de Bitcoin.

C'est pourquoi la nouvelle solution proposée ici par Feel Mining s'avère avantageuse. En comparaison avec les autres emplacements géographiques proposés par l’entreprise, le tarif de 0,029€ /kWh s'avère être la meilleure offre, et de loin.

Si vous souhaitez vous procurer une machine de minage dès aujourd’hui pour profiter de frais intéressants en prévision du prochain halving, nous vous invitons à visiter la page dédiée de Feel Mining.

Enfin, sachez que Feel Mining est une société qui bénéficie de l’enregistrement PSAN et qu’elle est reconnue comme Agent Prestataire de Services de Paiement (PSP) par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 2 gages importants qui témoignent du sérieux de la société et de la sécurité avec laquelle sont traités les actifs de ses clients.

L'enregistrement en tant que PSAN permet notamment à Feel Mining de proposer une application dédiée aux cryptomonnaies en parallèle de son activité de minage. Ainsi, la firme assure une présence sur plusieurs verticales et permet à ses clients d'acheter et payer en cryptos, mais aussi de conserver ces dernières, le tout avec un compte bancaire associé.

Pour en savoir davantage sur les services annexes au minage de crypto proposés par Feel Mining, vous trouverez toutes les informations dans leur documentation.

