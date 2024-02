Arnaque crypto : un faux Rabby Wallet sur l’App Store d’Apple entraîne des pertes

Depuis plusieurs jours maintenant, l’App Store d’Apple héberge une application frauduleuse se faisant passer pour le portefeuille Web3 Rabby Wallet.

Référencée sous le nom de « Rabby Wallet & Crypto Solution », cette dernière aurait déjà entraîné des pertes auprès des utilisateurs l’ayant téléchargé, selon un investisseur ayant publié un message de mise en garde sur le forum de l’App Store :

Le montant exact des pertes n’est pas connu.

Là où la situation porte encore plus à confusion, c’est que le véritable portefeuille, déjà présent sur le Play Store d’Android, est encore en cours d’examen sur la marketplace d’Apple. Il peut donc être aisé de croire qu’il s’agit d’une application légitime en l’absence d’autres propositions.

Pour éviter les confusions, les équipes du wallet rappellent que le nom du développeur est DeBank sur Android et DeBank Global Pte. Ltd. sur iOS. Pour plus de sécurité, il est également recommandé de télécharger l’application depuis le site Web officiel de Rabby :

🚨 A FAKE iOS app has resurfaced. Please note that our iOS app is still under review.

Identify the real app by Developer: DeBank (Android) & DeBank Global Pte. Ltd. (iOS).

For secure downloads, ONLY use our official website: https://t.co/FZmFjG2o5X https://t.co/OX9HxHo354

— Rabby Wallet (@Rabby_io) February 16, 2024